Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux progressent légèrement lundi mais l'humeur reste à la prudence avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis mardi et des résultats d'entreprises à venir cette semaine.

A 14H45 GMT, le S&P était quasi-stable (-0,01%), tout comme le Nasdaq (+0,02%) et le Dow Jones (+0,02%).

L'Europe allait un peu plus de l'avant, Paris gagnant 0,37%, Francfort 0,30% et Londres 0,09%. A Zurich, le SMI gagnait 0,60%.

"Les marchés restent focalisés sur la date à laquelle les banques centrales commenceront à réduire leurs taux", commente Neil Wilson, analyste de Finalto. "Cela donne beaucoup d'importance aux données de l'inflation américaine de mardi", ajoute-t-il.

Le principal événement macroéconomique de la semaine sera en effet la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) de janvier aux États-Unis.

L'inflation a nettement ralenti ces derniers mois, ce qui devrait inciter la Banque centrale américaine à baisser ses taux selon les investisseurs, qui s'attendent à plusieurs abaissements cette année à partir de mai.

Mais les banquiers centraux ont tenté de freiner l'optimisme des marchés en rappelant qu'il existait des risques de reprise de l'inflation.

"Les données sont essentielles pour la décision de la Réserve fédérale concernant la date de réduction des taux", souligne Neil Wilson. Il rappelle que les marchés ont quasiment abandonné l'idée d'une baisse des taux en mars et tablent plutôt sur mai désormais mais "il est possible que la Fed attende encore plus longtemps".

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines américaines étaient stables et celles des pays européens en léger recul vers 14H40 GMT. Le rendement de l'emprunt de l'Allemagne à dix ans s'établissait à 2,36%, contre 2,38% à la clôture de vendredi.

Les publications de résultats d'entreprises vont aussi continuer d'animer les places boursières.

Diamondback s'offre une nouvelle parure ___

La consolidation se poursuit dans le gaz et pétrole américain avec l'annonce, lundi, du rachat d'Endeavor par son compatriote Diamondback pour créer un nouvel acteur majeur de l'énergie, actif notamment dans le pétrole et le gaz de schiste.

Le rachat valorise Endeavor à quelque 26 milliards de dollars, dette comprise - payé en actions ainsi que huit milliards de dollars en cash, selon un communiqué.

L'action gagnait 6,2 % à New York.

Worldline pressé par un fonds activiste ___

Le fonds activiste Blubell Capital Partners a enjoint dans un courrier le spécialiste des paiements Worldline, malmené en Bourse, de revoir sa gouvernance, lui demandant de nommer rapidement un nouveau président "indépendant" du conseil d'administration et de couper les ponts avec les dirigeants de l'ancienne maison mère Atos.

L'action de Worldline montait de 1,17% à Paris.

Tod's pourrait quitter la cote ___

Le fonds d'investissement L Catterton, auquel est associé le numéro un mondial du luxe LVMH et son patron Bernard Arnault, lancera une OPA amicale sur le groupe de mode italien Tod's visant à le retirer de la Bourse de Milan.

En accord avec la famille Della Valle, principal actionnaire de Tod's, L Catterton prévoit une OPA visant à acquérir 36% du capital au prix de 43 euros par action, soit un montant maximum de 512,2 millions d'euros.

A Milan, l'action du groupe grimpait de 18,04% vers 14H40 GMT pour atteindre 42,92 euros, et se rapprocher ainsi du prix de l'offre.

Le pétrole en repli ___

Les prix du pétrole reculent avant des publication de rapports mensuels sur le marché mardi. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en avril, cédait 0,73% à 81,59 dollars vers 14H35 GMT.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mars, reculait de 0,52% à 76,47 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro cédait 0,11% par rapport au dollar, à 1,0772 dollar pour un euro.

Le bitcoin était quasi stable (+0,10%) à 48.180 dollars.

afp/rp