Les Bourses mondiales prospèrent, tablant sur une inflation transitoire

Actualise avec clôture de Wall Street

NEW YORK (awp/afp) - Les marchés boursiers mondiaux ont achevé la semaine dans le vert vendredi, sur fond de reflux des rendements obligataires, se montrant insensibles à l'accélération de l'inflation américaine, déjà anticipée en partie et considérée comme transitoire par la Fed.

En hausse tout au long de la séance, les places européennes ont atteint des niveaux plus vus depuis plusieurs années, à l'instar de la Bourse de Paris (+0,75%), qui a touché son plus haut depuis septembre 2000. Francfort a progressé de 0,74%, Milan de 0,45% tandis que Londres a fini stable (+0,04%).

La Bourse de New York a également gagné du terrain malgré un léger tassement en fin de séance: le Dow Jones est monté de 0,19%, le S&P 500 de 0,09% et le Nasdaq de 0,08%.

L'inflation aux États-Unis a accéléré en avril, à 3,6% sur un an, sa plus forte hausse depuis 2007, les prix étant tirés par la forte demande et par les difficultés mondiales d'approvisionnement. Sur un mois, elle s'établit à 0,6%, comme en mars.

Dans le sillage de cette publication, les rendements obligataires ont néanmoins baissé des deux côtés de l'Atlantique.

"Petit à petit, l'inflation fait de moins en moins peur", note Jochen Stanzl, analyste de CMC Markets.

Une grosse partie de cette accélération des prix était déjà reflétée dans les cours, a estimé pour sa part Alexandre Baradez, analyste de IG France, mais "désormais le marché va vouloir s'assurer que c'est bien transitoire", comme l'affirme la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Cela veut dire que les chiffres des mois à venir devraient commencer, une fois passé le cap de la mi-année, à plafonner un petit peu voire à enregistrer une progression plus faible", a-t-il complété.

Les Américains semblaient toutefois moins sereins que les investisseurs sur la question de la hausse des prix, craignant que leur pouvoir d'achat ne diminue, ce qui a fait baisser la confiance des consommateurs en mai, selon l'université du Michigan.

Toujours du côté des indicateurs, les revenus des ménages ont enregistré en avril aux États-Unis une chute historique de 13,1%, un plongeon toutefois moins fort qu'attendu tandis que la croissance des dépenses a ralenti (+0,5%, contre +4,7% en mars).

Enfin, l'activité manufacturière de la région de Chicago a progressé plus que prévu en mai, l'indice atteignant son plus haut niveau depuis novembre 1973.

Sur le front sanitaire, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé vendredi l'utilisation du vaccin anti-Covid Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans, au moment où l'OMS a estimé que la pandémie de Covid-19 ne sera terminée qu'après la vaccination d'au moins 70% de la population mondiale.

HSBC veut sortir du charbon

Le géant bancaire a pris 1,13% à 455,30 pence. Il a tenu son assemblée générale où il a notamment présenté son projet de sortie du financement du charbon.

Plan climat validé au sein de Total

Les actionnaires du géant des hydrocarbures Total (+0,26% à 38,15 euros) ont largement approuvé la stratégie climat du groupe, lors de l'assemblée générale, et plébiscité le changement du nom de l'entreprise en TotalEnergies.

L'aérien optimiste

Les perspectives de reprise profitaient au secteur aérien.

Air France-KLM est monté de 2,61% à 4,63 euros tandis que Groupe ADP a progressé de 1,87% à 111,60 euros.

Dassault Aviation a grimpé de 1,38% à 1.031,00 euros, après que la Croatie a annoncé l'achat à la France de 12 Rafale d'occasion.

A Francfort, la compagnie Lufthansa a pris 2,73% à 10,69 euros.

Le pétrole en hausse, l'euro et le bitcoin reculent

Les prix du pétrole ont fini en ordre dispersé: le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet est monté de 0,24% à 69,63 dollars à Londres, tandis que le baril américain de WTI pour le même mois a cédé 0,79% à 66,32 dollars à New York.

Les deux contrats de référence ont toutefois augmenté sur l'ensemble de la semaine.

L'euro se stabilisait (-0,04%) face au billet vert, à 1,2195 dollar.

Le bitcoin repartait à la baisse (-8,44%), s'échangeant autour de 35.304 dollars.

bur-jvi-jra-dho/jum/rle