Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers progressent lundi et se réjouissent qu'un accord ait été trouvé aux Etats-Unis pour remonter le plafond de la dette, même si le vote du Congrès n'est pas encore acquis.

Les Bourses européennes ont ouvert dans un optimisme prudent. Vers 07H25 GMT, Paris prenait 0,39%, Francfort 0,49% et Milan 0,41%. La Bourse de Londres est pour sa part fermée en raison d'un jour férié, ce qui sera le cas également de Wall Street. A Zurich, le marché était également fermé.

L'absence des investisseurs britanniques et américains devrait provoquer une réduction des volumes d'échanges, ce qui peut amplifier les variations.

En Asie, c'est surtout Tokyo qui a profité de cet accord et gagné 1,03%. Hong Kong perdait 0,68% dans les derniers échanges et Shanghai a grappillé 0,28%.

Le président américain Joe Biden et le dirigeant républicain Kevin McCarthy sont parvenus à un accord, durant le week-end, afin de relever pendant deux ans le plafond d'endettement public des Etats-Unis et ainsi d'éviter un défaut de paiement cataclysmique.

"L'accord permet d'éviter la pire crise possible: un défaut de paiement pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une récession économique, des comptes épargne retraite dévastés, des millions d'emplois perdus", a soutenu le président démocrate.

Mais l'accord doit recevoir l'aval d'un Congrès divisé et fait déjà l'objet d'une fronde d'élus progressistes et conservateurs, certains parlant d'une "capitulation".

"Globalement, l'accord représente plutôt une victoire pour Biden et les démocrates car il contient des coupes budgétaires relativement limitées", a assuré le politologue Nicholas Creel.

"Il y a toujours une chance, aussi mince soit-elle, que les Républicains intransigeants puissent miner les efforts de McCarthy", prévient Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

Ce projet d'accord allège néanmoins un sujet d'inquiétude des investisseurs qui devraient "se reconcentrer sur la myriade de préoccupations qui les poussent à la prudence depuis plus d'un an", et en particulier les anticipations autour de la politique monétaire de la banque centrale américaine, la Fed, et les statistiques économiques américaines, selon M. Innes.

L'inflation aux Etats-Unis, qui ralentissait depuis plusieurs mois, est repartie à la hausse en avril, tant sur un an que sur un mois, selon l'indice PCE publié vendredi et privilégié par la Réserve fédérale (Fed).

Les chiffres d'inflation plus élevés qu'attendu "laissent à penser que la Fed pourrait ne pas avoir encore terminé son cycle de hausse des taux d'intérêt".

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt souverains sont stables vers 07H20 GMT.

Erdogan réélu en Turquie ___

Le chef d'Etat indéboulonnable Recep Tayyip Erdogan revendique la victoire à l'élection présidentielle en Turquie à l'issue de laquelle il a remporté plus de 52% des suffrages, selon des résultats portant sur plus de 99,85% des bulletins du second tour.

L'indice BIST 30 de la Bourse d'Istanbul progressait de 2,28% vers 07H20 GMT.

La livre turque a été pénalisée par la politique du président Erdogan de maintien de taux d'intérêt très bas malgré une inflation très élevée. Vers 07H20 GMT, elle perdait encore du terrain (-0,41%) face au dollar à 20,06 livres turques pour un dollar.

SoftBank Group dopé par la future IPO d'Arm ___

Le titre du géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group a grimpé de 8,19% à Tokyo dans la perspective de l'introduction à Wall Street d'ici la fin de l'année de sa filiale, le fabricant britannique de microprocesseurs Arm, alors que le secteur des semi-conducteurs est soutenu par l'enthousiasme que fait naître le développement de l'intelligence artificielle.

Borussia Dortmund prend un carton rouge ___

L'action du club de football allemand Borussia Dortmund dégringole de 29% à Francfort après que le club a laissé s'échapper samedi le titre de champion de première division (Bundesliga) qui lui tendait les bras, au profit du Bayern Munich.

Du côté des matières premières et des devises ___

Les prix du pétrole progressent vers 07H20 GMT. Le baril de Brent de Mer du Nord gagne 0,73% à 77,51 dollars et le baril de WTI américain 0,87% à 73,30 dollars.

L'euro grappille 0,10% par rapport au billet vert à 1,0734 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagne 1,39% à 27.950 dollars.

