New York (awp/afp) - Les Bourses mondiales ont progressé mercredi, toujours rassurées par le ralentissement des pressions inflationnistes aux Etats-Unis et en Europe, ouvrant la voie à une politique monétaire moins restrictive des banques centrales.

Wall Street a terminé en territoire positif: le Dow Jones a gagné 0,47%, le Nasdaq a grappillé 0,07% et le S&P 500 avancé de 0,16%, au plus niveau depuis septembre.

En Europe, Francfort a gagné 0,86%, Londres 0,62%, Milan 0,42% et Paris 0,33%. A Zurich, le SMI a cédé 0,07%.

Après le reflux un peu plus fort qu'attendu de l'indice des prix à la consommation en octobre, publié mardi, ce sont les prix à la production qui sont ressortis inférieurs aux estimations mercredi.

Par ailleurs, les ventes au détail ont légèrement reculé en octobre aux États-Unis, pour la première fois depuis le mois de mars, un autre signal que la consommation ralentit en réponse aux mesures prises par la banque centrale pour juguler l'inflation. Elles ont toutefois baissé moins qu'attendu par les analystes.

"En plus du rapport encourageant sur l'inflation (...), le recul des dépenses de consommation, après la frénésie de l'été, va donner à la Réserve fédérale l'assurance que sa politique monétaire restrictive réduit les pressions inflationnistes", a commenté Kathy Bostjancic, économiste en chef pour NationWide.

"Les bonnes nouvelles se bousculent au portillon", a résumé Angelo Kourkafas, stratège en investissement chez Edward Jones.

Au Royaume-Uni, l'inflation a fortement reculé en octobre, à 4,6% sur un an contre 6,7% le mois précédent. En Italie, la deuxième estimation de l'inflation a été revue à la baisse en octobre, à 1,7% sur un an.

Sur le marché obligataire, après une forte baisse mardi, les taux d'intérêt des Etats remontaient, passant à 4,54% pour l'emprunt à 10 ans des Etats-Unis, contre 4,45% la veille et 3,21% pour la France 3,16%, mardi en clôture.

Infineon reste confiant ___

Le fabricant de puces Infineon (+9,43%) s'est dit confiant mercredi dans la poursuite de sa croissance au cours du nouvel exercice 2023/2024, quoique plus faible que la progression de 15% de l'année précédente. Le premier trimestre a démarré faiblement avec une baisse attendue des ventes dans tous les segments, à l'exception des divisions automobile et électromobilité, a indiqué le groupe.

A Paris, STMicroelectronics a pris aussi 5,31%.

Alstom réduit la voilure ___

Alstom, plombé par des difficultés commerciales et financières, a dévissé de 15,03% à Paris après avoir annoncé mercredi un plan de réduction des coûts. Le groupe ferroviaire se donne pour objectif une réduction de sa dette de 2 milliards d'euros d'ici à mars 2025, via un programme de cession d'actifs et éventuellement, "en fonction des conditions de marché", une augmentation de capital, selon un communiqué.

Target dépasse la cible ___

A Wall Street, l'action des grands magasins Target s'est envolée de presque 18% après que le groupe a battu les prévisions sur ses ventes et résultats trimestriels.

Target a indiqué que les ventes de fin d'année devraient être un peu plus faibles que l'année dernière, mais moins défavorables que ne l'envisageaient les projections du marché.

Recul du pétrole et de la livre ___

Les prix du pétrole ont reculé, au regard de la perspective d'une offre qui grimpe plus vite que la demande, et après un gonflement des réserves hebdomadaires américaines de brut.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier a perdu 1,56%, à 81,18 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en décembre, a cédé 2,04%, à 76,66 dollars.

Sur le marché des changes, vers 21H30 GMT, la devise britannique perdait 0,70% par rapport au billet vert, à 1,2412 dollar, après le repli de l'inflation.

L'euro, qui avait bondi mardi, rendait quelques gains (-0,30% à 1,0846 dollar pour un euro).

afp/rp