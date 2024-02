New York (awp/afp) - Les Bourses mondiales ont relevé la tête mercredi, remises du choc provoqué mardi par un chiffre d'inflation américain plus élevé que prévu, qui repousse, mais ne remet pas en cause, des baisses de taux.

En Europe, Paris a avancé de 0,68%, Milan de 0,63%, Francfort de 0,38% et Londres de 0,75%. A Zurich, le SMI a gagné 0,64%.

A Wall Street, le Dow Jones a gagné 0,40%, l'indice Nasdaq a progressé de 1,30% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,96%.

"On a eu un petit rebond aujourd'hui", a commenté Jack Ablin, de Cresset Capital. "On avait déjà accéléré un peu en fin de séance mardi, et ça a planté le décor pour la séance d'aujourd'hui."

Mardi, Wall Street avait hoqueté après la publication de l'indice des prix CPI, ressorti au-dessus des attentes, indiquant que l'inflation met plus de temps que prévu à revenir dans les clous.

"Les investisseurs ont laissé passer la nuit et sont revenus aujourd'hui avec une autre attitude", a expliqué Jack Ablin.

De nombreux opérateurs ont retenu que la hausse des prix continuait de ralentir et que des baisses de taux restaient vraisemblablement au programme cette année, même si elles seront sans doute moins nombreuses qu'espéré.

Wall Street a aussi salué le fléchissement des taux obligataires, fiévreux mardi. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,26%, contre 4,31% la veille en clôture.

L'équivalent allemand, référence européenne, s'établissait à 2,34%, contre 2,39%.

Grand écart à Francfort ___

Le livreur de repas Delivery Hero a bondi de près de 20% à Francfort après avoir publié des résultats consolidés qui ont "apporté beaucoup de nouvelles informations", soulignent les analystes d'UBS dans une note.

"Nous considérons que ce communiqué, conjugué aux prévisions solides pour l'exercice 24 publiés lundi dernier (5 février, NDLR), est tout à fait rassurant dans un contexte où les actions ont chuté de 22% au cours du dernier mois", ont-ils poursuivi.

A l'inverse, le conglomérat allemand Thyssenkrupp a chuté de près de 10% après une nouvelle perte nette importante de 314 millions d'euros au cours du premier trimestre de son exercice décalé 2023/2024, toujours plombé par les difficultés de sa branche acier.

Nvidia 4e capitalisation mondiale ___

Roi incontesté de l'engouement pour les entreprises technologiques et l'intelligence artificielle (IA), Nvidia (+2,46%), spécialiste des cartes graphiques, a de nouveau été aux avant-postes.

Emporté par son élan, l'entreprise de Santa Clara (Californie) a dépassé, sur cette seule séance, Amazon et Alphabet, pour devenir la troisième plus grosse capitalisation de Wall Street, la quatrième au monde, avec 1.825 milliards de dollars.

Nvidia pèse désormais plus lourd en Bourse qu'Amazon, bien que les analystes anticipent un chiffre d'affaires annuel, publié la semaine prochaine, équivalent à un dixième de celui de l'ogre de Seattle (Etat du Washington).

Le pétrole et le dollar en baisse ___

Du côté du pétrole, les cours ont baissé mercredi après le gonflement des stocks de pétrole brut américain, tandis que le cours du gaz européen a poursuivi sa baisse en raison d'un temps doux et de stocks confortables en UE.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en avril, a cédé 1,41% à 81,60 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mars, a perdu 1,57% à 76,64 dollars.

Sur le marché des changes, le billet vert se repliait face à l'euro, qui gagnait 0,17% à 1,0727 dollar.

Le bitcoin bondissait de 3,76% à 51.586 dollars, au plus haut depuis décembre 2021.

afp/rp