New York (awp/afp) - Les Bourses mondiales ont fini sur une bonne note une semaine marquée par de très nombreux résultats d'entreprises qui ont mis à mal plusieurs poids lourds des marchés, notamment dans la "tech" et le luxe.

En Europe, Paris a rebondi de 1,22% Londres a gagné 1,21%, Francfort de 0,65% et Milan reculait de 0,12%. Sur la semaine, Paris et Milan reculent, à l'inverse des deux autres places. A Zurich, le SMI a gagné 1,12%.

A New York, le Dow Jones s'est apprécié de 1,64%, l'indice Nasdaq a progressé de 1,03% et l'indice élargi S&P 500 a récupéré 1,11%.

Après deux séances marquées par une correction du secteur technologique, Wall Street était prête à un rebond.

Il a été facilité par la publication, avant l'ouverture, de l'indice de prix à la consommation PCE, ressort à 2,5% sur un an, en juin, contre 2,6% en mai.

"L'inflation continue à ralentir et approche doucement de la cible de la Fed (banque centrale américaine", soit 2% par an, a commenté Jeffrey Roach, de LPL Financial.

"Lors de sa prochaine réunion (mardi et mercredi), la Fed devrait souligner que la décélération de l'emploi est une raison suffisante pour baisser les taux en septembre", a-t-il ajouté.

"On reste sur une inflation qui se modère, avec une croissance toujours solide", comme en témoignent les 2,8% de hausse du PIB au deuxième trimestre en rythme annualisé, a fait valoir Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

"C'est cohérent avec le scénario d'un atterrissage en douceur" de l'économie américaine, qui ravit la Bourse de New York.

Dans la foulée, les taux obligataires se sont détendus. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans pointait à 4,19%, contre 4,24% la veille en clôture.

Au-delà des indicateurs quotidiens, "le contexte reste celui d'une rotation qui se poursuit", a rappelé Angelo Kourkafas. "Même si la tech a rebondi aujourd'hui, on voit des petites valeurs et des (secteurs sensibles à la conjoncture et aux taux) se démarquer."

La tech retrouve des couleurs ___

A Wall Street les géants des semi-conducteurs reprenaient enfin leur souffle, à l'image de Nvidia (+0,69%), Broadcom (+1,59%) ou Qualcomm (+2,66%).

Le groupe informatique Capgemini n'a finalement perdu que 2,45%, après avoir chuté de plus de 10% en début de séance, après avoir revu à la baisse son objectif de croissance pour 2024, notamment à cause de perspectives moindres dans l'automobile et l'aéronautique, mais il continue de miser sur l'intelligence artificielle.

Ailleurs dans le secteur technologique, certaines valeurs, comme ASML (+2,56%) ou Infineon (+0,61%) ont aussi repris de la vigueur.

Hermès sauve le luxe ___

Seule entreprise du secteur du luxe de la Bourse de Paris à avoir publié une hausse de son bénéfice net au premier semestre, Hermès a gagné 3,39%.

LVMH (+1,61%) et Kering (+2,18%) en ont profité pour rebondir après des résultats accueillis froidement par les investisseurs.

Le numéro un mondial de l'optique, EssilorLuxottica, a bondi de 7,36% après la confirmation de la prise de participation du géant Meta dans le groupe, en marge de la présentation des résultats en progression.

3M relève ses prévisions ___

Le conglomérat industriel américains 3M a bondi de 22,99%, soutenu par le dynamisme de ses activités dans l'électronique (câbles, adhésifs pour appareils, capteurs), qui a rehaussé sa prévision de bénéfice annuel.

Du côté du pétrole et des devises ___

Les cours du pétrole ont fléchi, vendredi, affaiblis par le manque de certitudes du marché quant à la conjoncture économique mondiale et la demande d'or noir.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a rendu 1,50%, pour clôturer à 81,13 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance est lui descendu de 1,43%, à 77,16 dollars.

L'euro montait légèrement (+0,08%) face au billet, à 1,0855 dollar pour un euro.

Le bitcoin grimpait de 3,32% à 67.448 dollars.

afp/rp