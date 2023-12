Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux reculent dans l'ensemble jeudi, pénalisés par de mauvaises nouvelles venues de Chine et par la remontée des taux obligataires.

En Asie, Tokyo a rétropédalé après son fort rebond de mercredi, et a cédé 1,76%. Les taux d'intérêt de l'Etat japonais ont connu l'augmentation la plus marquée sur une séance depuis un an après une émission de dette peu souscrite par les investisseurs, a rapporté l'agence Bloomberg.

Par ailleurs, "les commentaires des responsables de la Banque du Japon incitent les investisseurs à juger plus probable qu'elle mette fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs", notent aussi les analystes de la Deutsche Bank. La monnaie japonaise le yen bondissait de 1,20% face au dollar, à 145,56 yens vers 08H05 GMT.

Après avoir atteint des plus bas depuis plusieurs mois mercredi, les taux d'intérêt souverains en France, Allemagne et aux Etats-Unis repartaient en hausse.

En Chine, les chiffres du commerce ont montré la faiblesse de la demande avec la baisse de ses importations le mois dernier même si les exportations ont augmenté sur un an pour la première fois depuis six mois.

Et l'agence de notation financière Moody's a abaissé mercredi la perspective de la note de crédit de plusieurs grandes banques chinoises ainsi que celle du territoire de Hong Kong, après avoir fait de même mardi pour la Chine continentale.

Hong Kong reculait de 0,78% dans les derniers échanges, tandis que Shanghai a perdu 0,09%.

En Europe, la tendance s'est répercutée en début de séance, où vers 9h10, Paris cède 0,23%, Londres 0,43%, Francfort 0,23%.

La tendance illustre aussi "une prise de bénéfices évidente après le record historique pour le Dax" de Francfort, ainsi qu'après "l'euphorie liée aux anticipations du consensus que la Banque centrale européenne commencera à baisser ses taux en tout première partie de 2024", selon John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

Mercredi, les indices à Wall Street avaient aussi terminé en baisse, entre -0,2% et -0,6%.

Les investisseurs sont par ailleurs toujours dans l'attente du rapport mensuel de l'emploi aux Etats-Unis, qui sera publié vendredi.

Jeudi, les investisseurs regarderont l'estimation définitive de la croissance au troisième trimestre en zone euro, ainsi que les nouvelles demandes d'allocation chômage aux Etats-Unis.

Rakuten agit de nouveau pour réduire sa dette

Le géant japonais des services en ligne Rakuten (-0,3%) a annoncé mercredi qu'il allait vendre sur le marché secondaire 25,5 millions d'actions supplémentaires de sa filiale cotée Rakuten Bank (-8,69%), introduite en Bourse au printemps dernier.

Cette transaction, qui pourrait se chiffrer à plus de 400 millions d'euros d'après le cours actuel, va permettre à Rakuten de lever de l'argent frais pour réduire le poids de sa dette, importante à cause de ses lourds investissements dans le développement de son propre réseau de téléphonie mobile au Japon.

Sanofi vise 10 milliards de plus

Le géant pharmaceutique français Sanofi fait le pari de l'immunologie - qui traite des maladies du système immunitaire - et de la recherche et développement pour assurer "une croissance durable" au moins jusqu'en 2030. L'action prenait 0,29%.

Le groupe mise sur "des lancements récents ou à venir d'actifs pharmaceutiques", combinés à la solide croissance de son produit phare Dupixent et des vaccins pour augmenter "de plus de 10 milliards d'euros le chiffre d'affaires annuel d'ici à 2030".

Le pétrole encore faible

Les prix du pétrole rebondissent timidement par rapport à leur forte chute de mercredi. Le WTI américain restait sous les 70 dollars le baril (+0,82% à 69,95 dollars), le baril de Brent sous les 75 dollars (+0,92% à 74,98 dollars) vers 08H00 GMT.

L'euro reprenait 0,15% à 1,0781 dollar.

Le bitcoin montait de 0,14% à 43'885 dollars.

