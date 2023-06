New York (awp/afp) - Les marchés ont progressé avec retenue mardi, les investisseurs ayant en ligne de mire les décisions des banques centrales américaine et européenne la semaine prochaine et ne prenant pas de risque d'ici là.

En Europe, Londres a terminé en hausse de 0,37%, Francfort a gagné 0,18%, Paris 0,11%, Milan 0,67% et Madrid 0,17%. A Zurich, le SMI a gagné 0,47%.

A Wall Street, l'indice Dow Jones a terminé à l'équilibre (+0,03%), le Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 0,36% et l'indice élargi S&P 500 de 24%, ce qui l'a mené à un nouveau plus haut de l'année.

"L'absence de direction des marchés s'explique aussi par l'attente des décisions des banques centrales", estime Edouard de Kerhor, expert en investissements financiers chez Milleis Banque.

Plusieurs banques centrales se réunissent la semaine prochaine, notamment la Réserve fédérale américaine. Les acteurs du marché s'attendent à une pause dans le cycle de hausses des taux directeurs, mais considèrent cette possibilité un peu moins probable que début mai, après des données économiques mitigées et des déclarations de responsables de l'institution ouvrant la voie à un autre relèvement.

La Banque centrale européenne (BCE) doit elle aussi décider de sa politique monétaire et "les dernières déclarations de (la présidente de la BCE) Christine Lagarde préparent à une nouvelle hausse", poursuit Edouard de Kerhor.

Les taux directeurs de l'institution monétaire européenne "seront ramenés à des niveaux suffisamment restrictifs pour permettre un retour rapide de l'inflation à notre objectif à moyen terme de 2% et seront maintenus à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire", a déclaré Christine Lagarde lundi.

Sur le marché obligataire, l'intérêt de l'emprunt français à 10 ans restait stable, à 2,91%, de même que le rendement des bons du Trésor américain (3,68%).

A Wall Street, les investisseurs ont montré de l'intérêt pour les petites capitalisations, réunies au sein de l'indice Russell 2000 qui a terminé en nette hausse (+2,69%).

"J'ai tendance à penser que les courtiers cherchent une rotation vers les titres qui n'ont pas encore trop augmenté", a relevé Steve Sosnick Interactive Brokers.

Au sein des méga-capitalisations, Apple a calé (-0,25%) après son entrée dans le métavers la veille.

Le groupe à la pomme a annoncé lundi le lancement de son premier casque de réalité virtuelle et augmentée, baptisé Vision Pro que le fabricant va vendre pour 3.500 dollars

Des secousses au pays des cryptomonnaies ___

L'autorité américaine des marchés financiers a assigné devant la justice civile la première plateforme d'échanges de cryptomonnaies des Etats-Unis, Coinbase (-12,09%) pour non-respect de la régulation.

Lundi, la SEC avait annoncé avoir attaqué en justice Binance, qui est la plus grande plateforme d'échanges au monde, pour contournement des régulations.

Le bitcoin remontait de 5,19% à 26.964 dollars vers 20H30 GMT, après sa pire séance depuis près de trois mois lundi (-5,90%).

Du côté des matières premières et des devises ___

Après leur rebond lundi à la suite de coupes dans les quotas de production décidés par l'Arabie saoudite, les prix du pétrole se sont repliés.

Le baril de Brent de la mer du Nord a cédé 0,54% à 76,29 dollars et le WTI américain a reculé de 0,56% à 71,74 dollars.

L'euro perdait 0,20% à 1,0692 dollar.

afp/rp