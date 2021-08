Les Bourses mondiales retrouvent les faveurs des investisseurs

Paris (awp/afp) - L'appétit pour le risque faisait son retour lundi sur les marchés boursiers, qui poursuivaient le rebond amorcé en fin de semaine dernière à quelques jours de la très attendue conférence des banquiers centraux de Jackson Hole.

Après avoir flanché la semaine passée, les principales places boursières européennes ont continué de se reprendre lundi.

La Bourse de Paris a ainsi gagné 0,86%, Londres 0,30%, Francfort 0,28% et Milan 0,49%. A Zurich, le SMI a gagné 0,49%.

Même regain d'optimisme à Wall Street où, vers 16H45 GMT, le Dow Jones gagnait 0,80%, le S&P 500 prenait 1,02% et le Nasdaq montait de 1,53%.

"La journée avait bien commencé avec les places asiatiques qui étaient toutes dans le vert, elles-mêmes à la suite de la bonne tenue vendredi soir des places américaines", a souligné auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, gérant actions chez Dôm Finance.

"L'optimisme retrouvé sur les marchés s'est (ensuite) étendu jusqu'à l'Europe", a-t-il ajouté.

Les Bourses mondiales profitaient d'achats à bon compte après avoir perdu du terrain la semaine précédente, victimes de craintes concernant un ralentissement de la croissance, la propagation du variant Delta ou encore une possible réduction du soutien de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans ce contexte, le symposium de Jackson Hole, qui aura lieu du 26 au 28 août, est particulièrement attendu, notamment l'allocution vendredi du président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell.

Les marchés espèrent avoir plus de précisions sur l'avenir du soutien monétaire des banques centrales, dont les programmes colossaux d'achats d'actifs et les taux d'intérêt très bas ont été un pilier central de la reprise économique mondiale depuis plus d'un an.

"A en juger par sa dernière communication, il semble que la Banque centrale américaine (Fed) envisage de ralentir le rythme de ses achats mensuels d'obligations d'ici la fin de l'année bien que +certains+ membres (...) préfèrent attendre le début de 2022" pour ce faire, estime Fawad Razaqzada, analyste de ThinkMarkets.

Du côté des indicateurs, l'activité du secteur privé dans la zone euro a vu sa croissance ralentir légèrement en août, sur fond de difficultés d'approvisionnement, mais est restée robuste, proche de son plus haut niveau en 15 ans, selon l'indice PMI composite du cabinet Markit.

Les ventes de logements anciens ont pour leur part continué à augmenter en juillet aux Etats-Unis, tirées par le marché haut de gamme, selon la Fédération nationale des agents immobiliers américains (NAR).

Net rebond du pétrole ___

Les cours du pétrole brut, WTI en tête, progressaient de plus de 5% lundi, les investisseurs retrouvant un peu d'optimisme à propos de la demande chinoise.

Vers 17H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre progressait de 5,05% à 68,47 dollars à Londres par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour octobre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, gagnait 5,26% à 65,41 dollars.

Dans leur sillage, les valeurs pétrolières étaient également bien orientées: à Paris, TotalEnergies a pris 1,69% à 37,08 euros tandis qu'à Londres, BP a gagné 2,48% à 295 pence et Royal Dutch Shell (action "B") s'est apprécié de 1,90% à 1.413,80 pence.

Le bitcoin au-dessus des 50.000 dollars ___

Vers 17H05 GMT, le cours du bitcoin montait de 2,70% à 49.720 dollars, après avoir atteint quelques heures plus tôt 50.512 dollars, un plus haut depuis mi-mai.

La volatile cryptomonnaie est dopée notamment par des annonces positives du géant des paiements en ligne Paypal et de la plateforme d'achats de cryptomonnaies Coinbase.

Dans le même temps, l'euro prenait 0,38% face au billet vert, à 1,1743 dollar.

Dernière tentative pour Vonovia ___

Le géant allemand de l'immobilier Vonovia (-2,35% à 59,00 euros) a lancé lundi son offre publique pour racheter son concurrent Deutsche Wohnen (-0,38% à 52,70 euros), valorisé à plus de 19 milliards d'euros, fixant au 20 septembre la date limite de cette "dernière" OPA après deux échecs à former le premier groupe européen du logement.

Sainsbury's en tête de gondole ___

Sainsbury's s'est envolé de 15,37% à 340,00 pence, la guerre d'enchères pour le rachat de Morrisons générant des espoirs d'offres de rachat sur le reste du secteur de la grande distribution auprès des investisseurs.

