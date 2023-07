Paris (awp/afp) - Les Bourses asiatiques et européennes manquaient de souffle jeudi. Les marchées subissaient les répercussions des résultats moins bons que prévu aux Etats-Unis dans le secteur technologique.

En Asie, Tokyo a perdu 1,23%, plombée par ces valeurs technologiques, notamment les semi-conducteurs. Shanghai reculait de 0,92% dans les derniers échanges, et Hong Kong de 0,14%, effaçant ses gains du début de séance où l'indice phare avait été porté par "un engagement de la Chine à soutenir les entreprises privées", selon les analystes de la Deutsche Bank. Ce soutien profitait toutefois au yuan, qui montait de 0,5% face au dollar à 7,1848 yuans pour un dollar.

En Europe, Londres enchaînait (+0,20%) après son bond de 1,80% mercredi, grâce au reflux de l'inflation. Paris reculait de 0,21% et Francfort de 0,24% vers 09h10. Quant à la Bourse suisse, elle voyait son indice phare SMI reculer vers 09h45 d'à peine 0,04%.

Après une première salve de résultats bien accueillis, notamment pour les banques américaines, les investisseurs ont connu deux déceptions mercredi, avec la nette baisse de la marge de Tesla, et le chiffre d'affaires un peu deça des attentes pour Netflix malgré une nette hausse du nombre d'abonnés. La saison des résultats en Europe est un peu moins avancée, même si les premières entreprises ont déjà publié, ou publient jeudi, leurs performances financières des derniers mois.

Les investisseurs redoutent l'impact du ralentissement économique sur le chiffre d'affaires et surtout les marges des entreprises. Par ailleurs, ils "semblent nerveux à une semaine de la réunion de la Banque centrale américaine et de la Banque centrale européenne", estime John Plassard, de Mirabaud Banque.

En zone euro, les chiffres de l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix plus volatils de l'énergie et l'alimentation, ont été révisés légèrement en hausse mercredi pour le mois de juin, signe que la lutte contre la hausse des prix est loin d'être terminée. La journée est pauvre en indicateur macro-économique: en France, le climat des affaires est resté stable en juillet, au niveau de sa moyenne de longue période pour le troisième mois consécutif.

ABB passe outre la Chine

Le géant zurichois de l'électrotechnique ABB a publié jeudi un bénéfice net meilleur qu'attendu pour le deuxième trimestre et a maintenu ses objectifs pour 2023 en dépit d'un léger recul de ses commandes, affectées par les effets de changes et la Chine.

Pour la période d'avril à fin juin, le groupe a annoncé un bond de 139% de son bénéfice net, à 906 millions de dollars (808 millions d'euros). Ces résultats sont "très solides" affirment les analystes de RBC, se disant juste "surpris par la prudence dans les perspectives de chiffres d'affaires pour le troisième trimestre".

Publicis voit plus beau

Le groupe français de communication Publicis (+3,44%) a revu jeudi à la hausse ses prévisions annuelles de résultats à l'issue d'un premier semestre bien au-dessus des attentes, insistant sur sa "résilience" dans un contexte macroéconomique incertain. Sur les six premiers mois de l'année, Publicis a dégagé un bénéfice net de 623 millions d'euros, en hausse de 16%.

Semi-conducteurs en berne

Dans le sillage de la tendance négative dans leur secteur la veille à Wall Street, les valeurs de l'industrie japonaise des semi-conducteurs ont souffert, comme Advantest (-4,17%), Screen Holdings (-2,37%) ou encore Renesas (-3,09%). Tokyo Electron a aussi perdu 1,32%.

En Europe, STMicroelectronics perdait 1,83%, Infineon 1,81%, ASML 3,60%.

Du côté du pétrole et des changes

Le pétrole restait stable: le baril de Brent évoluait à 79,53 dollars (+0,09%) vers 09h00T, tandis que le WTI était à 75,30 dollars le baril (-0,07%).

Au lendemain de sa chute après les chiffres de l'inflation britannique, la livre continuait de perdre du terrain (-0,22%) face au dollar, à 1,2912 dollar.

L'euro montait de 0,12% à 1,1214 dollar.

Le bitcoin avançait de 0,58% à 30'140 dollars.