Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales peinent à trouver une dynamique mardi, en l'absence d'événements macroéconomiques majeurs, ce qui laisse la place aux résultats d'entreprises et surtout à l'attente nerveuse de ceux du géant des puces Nvidia.

Après un week-end de trois jours, Wall Street a ouvert en retrait. Vers 17H00 GMT, le Nasdaq chutait de 1,47%, affecté par le repli de Nvidia à la veille de la présentation de ses résultats. Le S&P 500 reculait de 0,84% et le Dow Jones de 0,34%.

En Europe, Paris a terminé en hausse de 0,34%, soutenue par les résultats d'Air Liquide, et l'indice CAC40 qui a signé de nouveaux records en séance et en clôture. En revanche, Londres a perdu 0,12%, Francfort 0,14% et Milan a grappillé 0,08%. A Zurich, le SMI a gagné 0,51%.

Mercredi, la publication des résultats "de Nvidia sera cruciale", écrivent les analystes de Deutsche Bank, car les "7 Magnifiques", les mastodontes technologiques américains, "ont continué à pousser les gains en actions cette année".

Le géant américain des puces est monté jusqu'à être la quatrième entreprise la mieux valorisée au monde vendredi à la clôture.

Par anticipation, "il y a des prises de bénéfices" en amont des résultats, selon Philippe Cohen, gérant de portefeuille de Kiplink Finance, et l'action perdait 5,86% à New York.

Le secteur des semi-conducteurs et microprocesseurs était entraîné: AMD perdait 5,98% et Arm 6,97%. Parmi les géants technologiques, Amazon reculait de 1,59% et Microsoft de 0,72%. Tesla chutait aussi de 3,74%.

Par ailleurs, la Banque centrale européenne a indiqué mardi que les salaires négociés au dernier trimestre de 2023 en zone euro ont progressé de 4,5% sur un an, après 4,7% au trimestre précédent.

Cela "confirme" que "la croissance des salaires n'accélère plus", mais ce léger recul reste "modeste", selon Carsten Brzeski, chez ING.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des Etats en Europe et aux Etats-Unis reculaient légèrement.

Air Liquide double ses objectifs de marge ___

Le groupe de gaz industriels Air Liquide (+8,26% à Paris) a publié un bénéfice net de 3,07 milliards en 2023 (+11,6%) et a doublé sa prévision de marge opérationnelle d'ici fin 2025 hors effet énergie. Le groupe a établi un nouveau record de valorisation boursière, et se rapproche du cercle des 100 milliards d'euros de capitalisation.

BHP déprécie massivement ___

Le géant minier BHP a annoncé une baisse de 86% de son bénéfice net au premier semestre de son exercice 2023/2024, affecté par une dépréciation d'actifs dans le nickel et des coûts liés à une catastrophe minière au Brésil en 2015.

L'action a cédé 3,45% à Londres et a entraîné le reste du secteur minier: Glencore a perdu 1,26%, Rio Tinto 3,65% et Anglo American 3,28%.

Barclays comble ses actionnaires ___

La banque britannique Barclays a publié mardi un bénéfice annuel 2023 plombé par ses coûts de restructuration, mais son action à la Bourse de Londres a été dopée (+8,59%) par de généreuses distributions à ses actionnaires. Elle prévoit de restituer "au moins 10 milliards de livres de capital aux actionnaires entre 2024 et 2026".

Du côté du pétrole et des devises ___

Les cours du pétrole reculent vers 16H55 GMT, hésitant entre les préoccupations quant à la demande en raison de craintes de récession, et les ruptures potentielles d'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient.

Le baril de Brent pour livraison en avril reculait de 1,46% à 82,35 dollars et celui de WTI pour livraison en mars perdait 0,40% à 78,87 dollars.

Sur le marché des changes, la livre se repliait dans la foulée de commentaires du gouverneur de la Banque d'Angleterre laissant entendre que de prochaines baisses de taux pourraient intervenir même si l'inflation n'était pas encore revenue à sa cible de 2% au Royaume-Uni. Vers 16H55 GMT, la devise britannique reculait de 0,39% face au billet vert, à 1,2643 dollar pour une livre.

Face au dollar, l'euro prenait 0,32% à 1,0814 euro pour un dollar.

Le bitcoin était stable (-0,5%) à 51.614 dollars.

afp/rp