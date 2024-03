Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales évoluent en terrain positif jeudi, au lendemain de records aux Etats-Unis, en France et en Allemagne, sans obstacle particulier pour freiner les indices pour leur dernière séance du premier trimestre.

Dans les premiers échanges, après des records en séance et en clôture la veille, la Bourse de Paris gagnait 0,25%, tandis que Francfort gravitait autour de l'équilibre (+0,07%). Ailleurs, Londres avançait de 0,27%.

Depuis le début de l'année, l'indice élargi paneuropéen Stoxx 600 a avancé de près de 7%.

"Les actions européennes ont renoué avec les records mercredi, le dollar américain a consolidé ses gains et les actions du S&P500 ont bénéficié d'un coup de pouce en fin de séance", lui ayant permis de franchir un record en clôture pour la vingt-et-unième fois depuis le 1er janvier, résume Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

"Les mouvements d'hier indiquent un possible rééquilibrage du portefeuille en fin de trimestre", poursuit l'analyste.

Stephen Innes, associé de SPI Asset Management, explique encore que "le dernier jour de Bourse avant un long week-end de vacances peut souvent être volatil, surtout si l'on tient compte de la combinaison des activités de fin de mois et des publications économiques importantes telles que le rapport PCE de vendredi".

L'indicateur d'inflation américain (PCE), le préféré de la banque centrale américaine, ne sera toutefois publié que vendredi, jour où la plupart des Bourses dans le monde seront fermées en raison du week-end prolongé de Pâques.

Les marchés sont fermés vendredi aux Etats-Unis, à Hong Kong et dans certains pays européens.

Dans ces conditions, "la multitude de facteurs en jeu peut rendre difficile l'identification d'un catalyseur particulier qui alimente les mouvements du marché", poursuit-il.

En Asie, la Bourse de Tokyo (+1,46%) a nettement reculé, au lendemain de la dernière séance avant le détachement des dividendes de fin d'exercice annuel pour la plupart des entreprises japonaises, tandis que Hong Kong (+1,01% vers 08H15 GMT) reprenait confiance.

Deutsche Post DHL en baisse

Le groupe de logistique et de courrier Deutsche Post DHL (-1,46%) a annoncé jeudi la fin de ses vols intérieurs de livraison de courrier, expliquant y renoncer afin de réduire les coûts et d'avoir une meilleure empreinte climatique.

Contre-performances de Toyota en février

Le numéro un mondial de l'automobile Toyota (-1,21%) a annoncé jeudi une baisse de 12% sur un an de ses ventes en volume en février, leur premier déclin mensuel en 13 mois.

Ce repli est partiellement dû à ses filiales Daihatsu et Hino Motors, confrontées à des scandales de certification de leurs modèles. Mais ses ventes de véhicules Toyota et Lexus ont aussi souffert en Chine de l'intensification de la concurrence locale, notamment dans le segment électrique, et de l'effet des congés du Nouvel An lunaire, tombés cette année en février.

Du côté des devises et du pétrole

Sur le marché des changes, le billet vert gagnait 0,32% face à l'euro à 1,0792 dollar pour un euro.

Les prix du pétrole étaient en petite hausse: le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, gagnait 0,43% à 86,46 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, avançait de 0,52% à 81,77 dollars.

Le bitcoin gagnait 2,41% à 70'523 dollars.

afp/rp