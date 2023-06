Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales sont globalement en hausse mercredi avant la décision de la Fed, les marchés s'attendant à ce que l'institution monétaire américaine marque une pause dans ses relèvement de taux, pour la première fois depuis mars 2022.

En Europe, Francfort a atteint un nouveau record en séance à 16.336,27 points et a terminé à un plus haut historique en clôture à 16.310,79 points. Sur la séance, l'indice allemand a pris 0,49%. Paris a gagné 0,52%, Londres 0,10% et Milan 0,88%. A Zurich, le SMI a cédé 0,43%.

Cependant "ce nouveau record en séance devrait être perçu avec des sentiments mitigés. Les soucis d'inflation et de récession qui couvent sont au moins pour un moment hors de vue et donc hors de l'esprit des négociants" sur le marché, juge Timo Emden, analyste indépendant.

A Wall Street, le Nasdaq gagnait 0,38% et l'indice élargi S&P 500 0,28%, après avoir clôturé la veille à un plus haut depuis 14 mois. Le Dow Jones reculait lui de 0,34%.

Les marchés sont focalisés sur l'issue de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui a commencé mardi et s'achève mercredi.

Le président de la puissante institution monétaire américaine, Jerome Powell, donnera une conférence de presse à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire à 18H30 GMT (20H30 à Paris).

Et "a priori la Fed va faire une pause" dans son cycle de hausses de ses taux, "la première après quinze mois de relèvements systématiques et avant une potentielle hausse le 26 juillet", estime David Kruk, responsable du trading de La Financière de l'Echiquier.

En attendant, "le marché se cherche un peu et essaye de comprendre la suite des événements", après une première moitié d'année faste pour les actions, ajoute M. Kruk.

La semaine sera aussi marqué par les décisions de la Banque centrale européenne jeudi et de la Banque du Japon vendredi.

Shell fâche les écologistes ___

Le géant pétrolier Shell (+0,37% à Londres) table désormais sur une production de pétrole "stable" jusqu'en 2030, ce qui suscite la consternation parmi les écologistes, alors que l'entreprise avait dévoilé en 2021 des objectifs de réduction de 1% à 2% par an.

HSBC, un accord avec My Money Group ___

L'entité européenne de la banque britannique HSBC (+0,20% à Londres) a annoncé mercredi un nouvel accord pour la vente à My Money Group de ses activités de banque de détail en France, une opération qui avait été déclarée "moins certaine" en avril en raison de la hausse des taux d'intérêt.

Logitech se sépare de son patron ___

L'action du fabricant d'accessoires informatiques Logitech a plongé en Bourse (-12,52%) après le départ avec effet immédiat de Bracken Darrell, son emblématique patron, qui a sauvé l'entreprise et en a refait une pépite de la Bourse suisse.

Vodafone et CK Hutchison, un mariage à 16,5 milliards ___

L'opérateur britannique Vodafone (+0,52% à Londres) et la holding de Hong Kong CK Hutchison fusionnent leurs opérations au Royaume-Uni pour créer le leader des télécommunications outre-Manche et un champion de la 5G, qu'ils espèrent valoriser à 16,5 milliards de livres (19,3 milliards d'euros).

De l'ambition au compteur de Volkswagen ___

Le groupe automobile allemand Volkswagen (+0,69% à Francfort) a annoncé mercredi vouloir porter la marge opérationnelle de sa marque phare VW à 6,5% d'ici 2026, soit plus qu'un doublement par rapport à l'existant, moyennant un plan profond de réorganisation.

Aston Martin a gagné plus de 7% à Londres. A Paris, Renault a gagné 3,94% et Daimler 2,11% à Francfort.

Du côté des matières premières et des devises ___

Le pétrole avance encore un peu après son rebond de mardi, tiré par une politique plus accommodante de la Banque centrale chinoise, permettant d'envisager un regain de la demande, ainsi qu'un plus grand appétit pour le risque.

Le baril de Brent reculait de 0,68% à 73,78 dollars et celui de WTI américain de 0,77% à 68,88 dollars vers 15H55 GMT.

L'euro avançait de 0,57% à 1,0855 dollar.

Le bitcoin prenait 0,42% à 25.957 dollars.

