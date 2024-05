Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales font une pause vendredi, à l'issue d'une semaine principalement animée par la décélération de l'inflation en avril aux Etats-Unis, alors que s'achève la saison des résultats d'entreprises.

A Wall Street, vers 15H50 GMT, le Dow Jones (+0,01%), l'indice Nasdaq (-0,12%) et l'indice élargi S&P 500 (-0,07%) étaient globalement stables.

La veille, le Dow Jones a franchi le seuil symbolique des 40.000 points en séance pour la première fois de son histoire, mais n'a pas réussi à transformer l'essai à la clôture.

En Europe, les places financières ont quant à elle terminé en baisse. La Bourse de Paris a abandonné 0,26%, Londres 0,22% et Francfort 0,18%. A Zurich, le SMI a encore gagné 0,76%.

"Après des plus hauts historiques, il est normal d'avoir une correction après", a expliqué Lucas Excoffier, trader chez Oddo BHF.

De plus, aucun indicateur majeur n'était au programme, pas plus que de résultats de sociétés importantes, la saison des résultats arrivant sur la fin.

S'il y a eu la publication de l'inflation en zone euro, elle a toutefois "été sans surprise et n'a eu aucun impact significatif sur les marchés", estime Lucas Excoffier.

Dans le détail, en zone euro, l'inflation en avril a été confirmée à 2,7% sur un an par les chiffres définitifs d'Eurostat, se rapprochant de la cible de 2% de la Banque centrale européenne (BCE).

"L'élément central" de la semaine a été la publication mercredi de l'inflation (CPI) américaine en légère baisse en avril, note Lucas Excoffier.

Cette décélération a permis à de nombreux indices de battre leurs sommets en séance et en clôture, animés par l'espoir d'une première baisse des taux directeurs de la banque centrale américaine en septembre.

Londres et Francfort avaient ainsi atteint un record en séance et en clôture mercredi, Paris a battu son record en clôture et Milan a terminé au plus haut de l'année.

Toutefois, sur ces quatre places boursières, seule Milan affiche un bilan hebdomadaire positif (+2,14%).

Sur le marché obligataire, les taux souverains montent légèrement : le rendement des emprunts américains à 10 ans évoluait à 4,41%, contre 4,38% la veille en clôture et l'allemand à même échéance à 2,51% contre 2,46% jeudi.

Reddit donne accès à ses contenus à OpenAI ___

OpenAI va avoir accès aux échanges des utilisateurs du réseau social Reddit pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle générative, une étape importante pour l'entreprise accusée par de nombreux auteurs et éditeurs d'avoir pillé internet pour créer des programmes comme ChatGPT.

A Wall Street, Reddit bondissait de 13,39%.

Ailleurs à la cote new yorkaise, AMD avançait (+2,15%) après que Microsoft a révélé, jeudi, qu'il proposerait à ses clients une plateforme d'informatique à distance (cloud computing) équipée de processeurs de ce rival de Nvidia (-1,08%).

Richemont sur un record ___

Le genevois Richemont, propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, a annoncé vendredi un bénéfice net annuel 2,3 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires annuel a battu un nouveau record en dépit d'une faiblesse des ventes (-1%) au dernier trimestre.

"Dans l'ensemble, ce sont des chiffres solides (...) avec des marges pas pires que prévu", ont réagi dans une note les analystes de RBC.

Son action a gagné 5,71% à Zurich.

Le pétrole en hausse ___

Les cours du pétrole évoluaient en dents de scie vendredi, pris entre d'un côté une baisse de l'inflation américaine et des incendies menaçant l'offre canadienne de brut, et de l'autre les prévisions de demande mondiale diminuées par l'Agence internationale de l'Energie.

Vers 15H40 GMT, le baril de Brent de mer du Nord gagnait 0,40% à 83,60 dollars, et le WTI américain 0,42% à 79,56 dollars.

L'euro était stable (+0,01%) à 1,0868 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagne 3,02% à 67.250 euros, et affichait une progression hebdomadaire de plus de 11%.

afp/rp