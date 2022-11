Les Bourses mondiales tiraillées entre espoir et prudence

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales prenaient des directions différentes mardi à la fin de la séance européenne, à la fois rassurées par des signaux d'allègement des restrictions sanitaires en Chine, mais prudentes à la veille d'une publication de la Banque centrale américaine.

En Europe à la clôture, Paris a grappillé 0,06%, Londres a gagné 0,51% et Milan 0,10%, mais Francfort a reculé de 0,19%. A Zurich, le SMI a cédé 0,76%.

A Wall Street, vers 17H15 GMT, l'indice Dow Jones perdait 0,30%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, 0,55% et l'indice élargi S&P 500 0,38%.

"Les marchés ne savent plus où donner de la tête ces jours-ci. Alors que les investisseurs s'inquiétaient de voir les manifestations en Chine hier, ceux-ci semblent maintenant anticiper que le parti pourrait céder face à la population et adoucir les mesures anti-Covid", a commenté dans une note Vincent Boy d'IG France.

La Chine a en effet décidé mardi d'accélérer la vaccination des personnes âgées contre le Covid-19, deux jours après des manifestations historiques contre les restrictions sanitaires et pour plus de libertés.

Si les nouvelles venues d'Asie ont rassuré les marchés, "il y a une vraie hésitation aujourd'hui parce que le marché va continuer à se chercher en fonction de l'inflation", estime Frédéric Rozier, gérant chez Mirabaud. En Europe, les analystes ont été surpris de voir l'inflation en Allemagne reculer en novembre, pour la première fois depuis juin.

Outre-Atlantique, "le discours persistant des responsables de la Fed sur la perspective d'une hausse des taux incite les investisseurs à la prudence" également, nuance Michael Hewson de CMC Markets.

Le président de la banque centrale américaine (Fed) prononcera un discours mercredi, après la publication du Livre beige de la Fed, dernier rapport sur l'économie avant sa réunion monétaire des 13 et 14 décembre.

Jeudi, les investisseurs guetteront les dépenses de consommation et l'inflation PCE pour octobre, baromètre préféré de la Fed pour mesurer l'évolution des prix. Enfin, les chiffres officiels de l'emploi pour novembre seront publiés vendredi.

Toutes les données économiques dont la publication est prévue cette semaine seront scrutées, les marchés étant "prêts à croire au meilleur et à réagir positivement sur les bonnes nouvelles", estime Frédéric Rozier.

L'attrait du marché chinois ___

Sur la séance du jour, "tout ce qui est lié à la réouverture du marché chinois est tiré vers le haut", pour Frédéric Rozier.

Côté minières, Anglo American et Rio Tinto ont respectivement pris 3,66% et 3,73% à Londres, quand ArcelorMittal a enregistré à Paris la plus forte progression du CAC 40 (+2,98%).

Les actions des groupes chinois cotés à New York étaient aussi en hausse: Alibaba s'envolait de 5,41% vers 17H15 GMT, Baidu de 5,45% et JD.com 8,77%.

Les banques britanniques en hausse ___

Le géant bancaire britannique HSBC a clôturé en hausse de 4,44% après avoir annoncé mardi la vente de ses activités au Canada pour 10,1 milliards de dollars américains à Royal Bank of Canada (RBC). Une opération "bénéfique" selon les analystes de Jefferies, qui estiment notamment que l'activité a été vendue à un prix "au-dessus de la valeur du marché".

Standard Chartered a terminé en tête de l'indice britannique avec une hausse de 5,04%, Barclays a gagné 1,78% et Lloyds 1,11%.

Du côté des devises et du pétrole ___

Les cours du pétrole montaient, en raison de spéculations sur un éventuel allègement de la politique sanitaire chinoise et sur de nouvelles baisses à venir dans la production de l'Opep+.

Vers 17H10 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier montait de 0,88%, à 83,92 dollars, et le West Texas Intermediate (WTI) à même échéance grimpait de 1,48%, à 78,37 dollars.

L'euro gagnait 0,11%, à 1,0350 dollar et la livre 0,30% à 1,1995 dollar.

Le contrat de référence pour le gaz naturel européen grimpait de 5,04% à 129,5 euros le mégawattheure. Le Qatar a annoncé mardi un important accord permettant d'approvisionner l'Allemagne en gaz naturel liquéfié (GNL) pendant 15 ans.

Le bitcoin gagnait 1,35% à 16.415 dollars.

afp/rp