Paris (awp/afp) - Les Bourses dans le monde reculent vendredi et se dirigent vers une semaine de nette baisse, face à l'incertitude géopolitique et des taux d'intérêt élevés.

L'Europe boursière évolue en nette baisse: vers 13H30, Paris perdait 1,07%, Londres 0,87%, Francfort 1,20%, Milan 0,93%.

Wall Street se dirigeait aussi vers une ouverture dans le rouge, autour de -0,2%, selon les contrats à terme des trois principaux indices.

En Asie, Tokyo a terminé en baisse de 0,54%, soit un repli de plus de 3,2% sur la semaine. Hong Kong a perdu 0,72% et Shanghai 0,74%, soit une baisse qui avoisine les 3,5% sur la semaine.

"Cette semaine a été marquée par l'escalade des tensions au Moyen-Orient conduisant à une baisse de l'appétit pour le risque ainsi qu'à une remontée des cours du pétrole", explique Théophile Legrand, analyste de Natixis.

Israël se prépare toujours à une offensive terrestre et poursuit ses bombardements contre l'enclave dirigé par le Hamas, dont les combattants avaient pénétré sur le territoire israélien le 7 octobre pour y commettre des massacres de civils.

Le baril de Brent valait 93,62 dollars (+1,34%) vers 13h20, tandis que le WTI passait à 90,60 dollars le baril (+1,37%). Sur la semaine, les cours montent autour de 3%.

L'or restait à un haut niveau, à 1983,84 (+0,48%) dollars l'once, soit une hausse de plus de 2,6% sur la semaine. Il a touché un peu plus tôt son plus haut niveau depuis le 20 juillet.

Autre facteur pénalisant pour les actions, la remontée des taux obligataires, sous la pression des banquiers centraux et des indicateurs économiques plus forts que prévu aux Etats-Unis.

L'inflation aux Etats-Unis reste trop élevée, a déclaré jeudi le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, insistant sur la nécessité d'avancer "prudemment" pour ne pas nuire à l'économie, sans exclure toutefois de relever encore les taux si nécessaire.

Ces remarques ont fait monter le taux d'intérêt de l'Etat américain à 10 ans à 4,99%, un sommet depuis 2007. Vendredi, il se tassait et s'établissait à 4,93%.

En Europe, le taux français se stabilisait à 3,54%, et le taux allemand à 2,92%.

Côté monnaie, l'euro montait légèrement de 0,08% face au dollar, à 1,0591 dollar pour un euro.

Sika résiste à la morosité du bâtiment

Le groupe suisse Sika, spécialisé dans les matériaux de construction, a annoncé vendredi des ventes en hausse sur neuf mois grâce au rachat de MBCC qui lui permet de résister à la pression sur le bâtiment, ralenti par la hausse des taux d'intérêts. L'action progressait de 0,27%.

L'Oréal et EssilorLuxottica ralentissent aussi

L'action du géant des cosmétiques L'Oréal cédait 1,25% après ses résultats publiés jeudi. "Le pire est à venir" pour les analystes de Deutsche Bank, qui mentionnent un ralentissement en Asie ainsi qu'en Europe. La direction a aussi évoqué "la reprise plus lente qu'attendu du marché de la beauté en Chine continentale" et une nouvelle politique de la Chine sur les achats des touristes ("travel retail") pénalisante.

Le géant mondial de l'optique EssilorLuxottica (+0,48%) a vu la dynamique de ses ventes ralentir au troisième trimestre en raison d'une moindre demande de lunettes de soleil qui s'est confirmée en Amérique du Nord et s'est étendue à d'autres régions.

