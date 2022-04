Les Bourses naviguent à vue entre hausse des taux et incertitudes

Paris (awp/afp) - Les marchés naviguaient à vue lundi, Wall Street commençant la semaine dans le rouge, plombée par le secteur technologique dans un contexte de durcissement monétaire tandis que l'Europe se montrait prudente avant une réunion de la Banque centrale européenne.

Vers 14H15 GMT, Francfort cédait 0,43%, Londres 0,44% et Milan 0,12% tandis que Paris gagnait 0,36% au lendemain du scrutin présidentiel en France, qui a vu la candidate d'extrême droite Marine Le Pen qualifiée pour le second tour, sur les talons du président sortant Emmanuel Macron. A Zurich, le SMI cédait 0,06%.

La Bourse de New York démarrait en baisse lundi, plombée par la technologie: le Dow Jones lâchait 0,42% et le Nasdaq perdait 1,17% tandis que les taux obligataires continuaient de grimper.

"Qu'il s'agisse des échéances politiques, du conflit russo-ukrainien en cours et de ses éventuels rebondissements militaires, diplomatiques ou économiques, d'éventuels soubresauts du Covid ou même de l'évolution des statistiques économiques comme les composantes de l'inflation et ses dichotomies majeures entre Europe et USA et entre pays européens, la navigation à vue semble devenir la norme", résume Octo AM dans une note.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne ont commencé lundi à discuter d'un sixième paquet de sanctions contre la Russie autour de l'arrêt des achats de pétrole et de gaz russes dont les Européens sont très dépendants, mais le consensus devient de plus en plus difficile à trouver.

L'actualité économique de la semaine sera dominée par les réunions de plusieurs banques centrales, au Canada mercredi, en zone euro et Corée du Sud jeudi.

Alors que la Réserve fédérale américaine a préparé le marché à plusieurs hausses de taux cette année, la Banque centrale européenne va tenter jeudi de clarifier sa réponse au casse-tête qui associe inflation galopante et craintes d'une récession liée à l'Ukraine, facteur de tiraillements croissants entre les responsables de la politique monétaire.

Dans la perspective d'un durcissement généralisé des conditions monétaires, les rendements poursuivaient inexorablement leur redressement entamé depuis plusieurs semaines sur le marché de la dette souveraine. Le rendement à dix ans américain évoluait proche de 2,76% contre 2,71% vendredi à la clôture.

Principale thématique de marché avec les risques géopolitiques, l'inflation restera suivie de près avec la publication mardi des prix à la consommation de mars aux États-Unis.

SailPoint racheté par Thoma Bravo ___

L'entreprise texane de sécurité informatique SailPoint a annoncé lundi être parvenue à un accord avec la société de capital-investissement Thoma Bravo pour être rachetée pour 6,9 milliards de dollars. A Wall Street, l'action de SailPoint bondissait de près de 30%, à 64,06 dollars, dans les premiers échanges.

Les valeurs numériques en baisse ___

A la Bourse de Francfort, les valeurs numériques s'affichaient en baisse. Le spécialiste de la vente en ligne de vêtements Zalando perdait 5,29% à 43,52 euros. Le livreur de repas Hello Fresh perdait lui 6,66%, suivi de près par son rival Delivery Hero (-4,35%). A Paris, le champion français du logiciel pour l'industrie Dassault Systèmes perdait 2,41% à 40,96 euros.

Du côté du pétrole et du bitcoin ___

Le pétrole chutait fortement lundi et évoluait sous la barre des 100 dollars le baril, plombé par un confinement en Chine qui pèse sur la demande mondiale, pendant qu'en Europe, la question d'un embargo sur le pétrole et le gaz russes perdait du terrain.

Le baril de Brent pour livraison juin reculait de 3,68% à 99 dollars vers 13H40 GMT. Celui du WTI américain à échéance mai cédait 3,95% à 94,38 dollars.

Vers 13H40 GMT, l'euro était stable (+0,05%) face au dollar américain, à 1,0882 dollars, s'éloignant un peu de son plus bas en un mois atteint vendredi.

Le bitcoin cédait 4% à 40.903,17 dollars.

afp/rp