New York (awp/afp) - Les Bourses mondiales n'ont pas trouvé de direction claire mardi, attentistes avant la publication des résultats des géants du secteur technologique américains Tesla et Alphabet, après la clôture de Wall Street.

Sur le Vieux Continent, la Bourse de Paris a cédé 0,31% et Londres a abandonné 0,38%. A Zurich, le SMI a cédé 0,15%.

Francfort a avancé de 0,82%, tirée par les résultats de SAP, spécialiste allemand du logiciel, dont le titre représente la plus grosse pondération de l'indice vedette allemand DAX.

A Wall Street, le Dow Jones a perdu 0,14%, le Nasdaq, 0,06%, et l'indice élargi S&P 500, 0,16%.

"Ce qui définit le mieux la séance est l'attentisme", a commenté Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique au sein de Lombard Odier IM.

L'attention des investisseurs étaient surtout tournée vers Tesla et Alphabet, maison mère de Google, qui devaient publier leurs résultats après la clôture des marchés américains.

En Europe, le marché attendait de prendre connaissance des résultats de LVMH, première capitalisation boursière en France et troisième en Europe derrière le danois Novo Nordisk et le néerlandais ASML.

Dans cette situation, "difficile d'observer une grande volatilité sur la journée", notait Florian Ielpo.

"Quand on entre dans le dur de la saison des résultats, on a tendance à attendre les grands noms, qui étaient après la sonnerie, aujourd'hui", a renchéri Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

L'analyste faisait référence aux comptes de Tesla et Alphabet, qui ne sont tombés qu'après la fin de la séance à Wall Street.

"L'attention passe de mouvements de marché liés à la macroéconomie à des évolutions dictées par la microéconomie", a expliqué Art Hogan. "Donc cela se passe société par société. Vous avez quelques grosses variations sur certains titres, (...), mais les indices bougent peu."

UPS plonge ___

Le groupe de messagerie et de livraison de colis a dévissé (-12,06%) après avoir fait état de résultats sensiblement inférieurs aux projections du marché.

La directrice générale, Carol Tomé, a noté que, pour la première fois depuis deux ans, les volumes livrés aux Etats-Unis avaient augmenté, mais UPS n'en a pas moins abaissé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

FedEx (-2,16%) a été également touché par la réaction aux états financiers d'UPS.

La défense dispersée ___

Le groupe de défense américain Lockheed Martin (+5,68%) a réalisé au deuxième trimestre des résultats supérieurs aux attentes et relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

Dans le secteur en Europe, Thales a chuté de 6,70% à Paris, ne parvenant pas à satisfaire le marché malgré des résultats robustes au premier semestre 2024. Ailleurs sur le continent, BAE Systems a cédé 0,43% à Londres et Rheinmetall a terminé stable (+0,02%) à Francfort.

SAP optimiste ___

SAP (+7,15%), le spécialiste allemand du logiciel dont le titre représente la plus grosse pondération dans le DAX, a dépassé son plus haut historique, après que le groupe a publié lundi soir un bénéfice net et un chiffre d'affaires en hausse, grâce à une forte croissance dans les produits "cloud" (+25%).

SAP a aussi légèrement relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour 2025.

Spotify bat la mesure ___

Le géant suédois du streaming musical Spotify (+11,96% à New York) a dépassé ses prévisions avec une nette amélioration de son bénéfice opérationnel à 266 millions d'euros au deuxième trimestre, et 7 millions de nouveaux abonnés payants sur le deuxième trimestre.

Le pétrole déprimé ___

Les cours du pétrole ont encore reculé mardi, au plus bas depuis un mois et demi, les opérateurs redoutant un déséquilibre entre offre et demande dans un contexte de conjoncture économique dégradée.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a abandonné 1,68%, pour clôturer à 81,01 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance a cédé 1,83%, à 76,96 dollars.

L'euro reculait de 0,33% à 1,0855 dollar pour un euro.

Le bitcoin cédait 3,29% à 65.904 dollars.

afp/rp