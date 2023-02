Les Bourses occidentales craignent les resserrements monétaires

Paris (awp/afp) - Les Bourses occidentales vacillent depuis la publication des chiffres de l'inflation en France et en Espagne, les investisseurs craignant que les banques centrales augmentent à nouveau leurs taux pour contenir ce regain de l'inflation.

La Bourse de New York a ouvert en légère baisse. Mais vers 15H00 GMT, si le Dow Jones abandonnait toujours 0,40%, l'indice Nasdaq gagnait lui 0,20% et l'indice élargi S&P 500 était à l'équilibre (+0,02%).

Depuis les mauvais chiffres de l'inflation parus vendredi aux États-Unis, les investisseurs américains se montrent prudents face à la perspective d'un resserrement monétaire plus dur et plus long qu'initialement prévu.

Côté européen, les investisseurs ont aussi mal accueilli la publication des chiffres de l'inflation en France et en Espagne, avec des indices boursiers instables tout au long de la séance. Vers 15H00 GMT, Paris reculait de 0,26% et Londres de 0,94%, mais Francfort tournait autour de l'équilibre et Milan gagnait 0,43%. A Zurich, le SMI cédait 0,86%.

Pour la France, l'inflation a accéléré en février à +6,2% sur un an, après un tassement en décembre et janvier.

En Espagne, elle a très légèrement rebondi en février pour atteindre 6,1% sur un an, poussée par la hausse des tarifs de l'électricité, selon une estimation provisoire publiée mardi par l'Institut national des statistiques (INE).

"La résilience de l'économie de la zone euro permet également aux entreprises d'appliquer plus facilement de nouvelles hausses de prix, ce qui contribue à la persistance d'une inflation de base élevée", explique Wouter Thierie, économiste d'ING.

Mais les investisseurs craignent que ces données poussent la Banque centrale européenne (BCE) à augmenter ses taux pour tenter de faire revenir l'inflation à 2%.

"La hausse des coûts d'emprunt reste le principal moteur du marché pour les investisseurs, avec des paris de plus en plus nombreux sur le fait que les politiques de resserrement pourraient rester en place plus longtemps que prévu", explique Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

Mercredi, ce sera au tour de l'Allemagne de divulguer ses chiffres préliminaires d'inflation, avant ceux de la zone euro jeudi.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines européennes bondissaient. Vers 15H00 GMT, le taux français à 10 ans grimpait à 3,17%, au plus haut depuis avril 2012.

Celui de l'Allemagne à même échéance valait 2,69% et celui de l'obligation à deux ans évolue au-dessus des 3% depuis trois jours (3,15%).

Une nouvelle usine pour Tesla ___

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a annoncé mardi que le fabricant américain de véhicules électriques Tesla allait ouvrir une usine à Monterrey, dans le nord du Mexique.

"Cela va signifier un investissement considérable et beaucoup, beaucoup d'emplois", a déclaré M. Lopez Obrador, ajoutant que l'entreprise donnerait davantage de détails à partir de "demain" mercredi, notamment sur la question des pénuries d'eau dans cette partie du Mexique.

A Wall Street, le cours de l'action de Tesla restait de marbre (+0,12%).

Adecco se prend les pieds dans le tapis ___

Le groupe suisse de travail temporaire Adecco a vu son bénéfice net chuter de 42% en 2022 à 342 millions d'euros, sous le poids notamment des frais d'intégration d'Akka, qu'il a racheté l'an passé, a-t-il annoncé mardi.

A Zurich, le cours de l'action d'Adecco plongeait de 3,34% vers 14H55 GMT.

Du côté des devises et du pétrole ___

Sur le marché des changes, vers 14H55 GMT, la livre prenait 0,58% à 1,2134 dollar pour une livre. L'euro gagnait 0,25% à 1,0636 dollar pour un euro, soutenu par l'attitude volontariste de la BCE.

Les prix du pétrole sont en hausse: vers 15H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril, dont c'est le dernier jour de cotation, gagnait 1,56% à 83,74 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, montait de 1,83% à 77,07 dollars.

Le bitcoin montait de 0,27% à 23.448 dollars.

afp/rp

