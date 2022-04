Les Bourses occidentales en repli, tourmentées par la Fed et la guerre

New York (awp/afp) - Les investisseurs ont été refroidis mardi par la perspective de nouvelles sanctions des pays occidentaux contre la Russie et par un discours encore plus ferme de la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) sur l'inflation.

Après une ouverture à l'équilibre, les principaux indices européens ont perdu du terrain, sauf Londres (+0,72%). Francfort a reculé de 0,65%, Milan de 0,86%. Paris a davantage souffert, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle (-1,28%). A Zurich, le SMI a gagné 0,29%.

Wall Street a hésité à l'ouverture avant d'accélérer en perte. Le Nasdaq, qui avait mené les gains lundi, a reculé de 2,26%, le Dow Jones a cédé 0,80% et le S&P 500 1,26%.

Face à la guerre en Ukraine, la Commission européenne a proposé mardi aux 27 pays membres de l'Union européenne de durcir les sanctions contre Moscou, notamment en arrêtant leurs achats de charbon russe, qui représentent 45% des importations de l'UE.

Ce nouveau durcissement doit encore être approuvé à l'unanimité par les États membres de l'UE.

De leur côté, les États-Unis ont cessé de permettre à la Russie de rembourser sa dette avec des dollars détenus dans des banques américaines, faisant croître le risque d'un défaut de paiement russe.

Ces mesures, qui "isolent" de plus en plus la Russie, ouvrent aussi "la perspective que la pression inflationniste dans l'économie mondiale reste plus persistante dans les mois à venir", a estimé Michael Hewson, de CMC Markets.

De plus, sur le front monétaire, la Réserve fédérale se tient "prête à agir plus fortement" si besoin, a assuré mardi Lael Brainard, une de ses gouverneurs, jugeant "primordial" de faire ralentir l'inflation qui est au plus haut depuis 40 ans aux États-Unis.

L'institution devrait "réduire le bilan à un rythme rapide dès (sa) réunion de mai", a également affirmé Mme Brainard.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des États ont bondi à la suite de cette prise de parole: le taux d'intérêt du 10 ans américain montait à 2,55%, une hausse de 16 points de base, tandis que le 2 ans grimpait aussi, mais de manière moins impressionnante (2,52%), faisant se croiser une nouvelle fois les deux taux.

"La menace d'une récession, tant aux États-Unis qu'en Europe, ne peut être exclue", a mis en garde Andreas Lipkow, pour Comdirect.

"Les propos de Lael Brainard ont jeté de l'huile sur le feu, les rendements obligataires, qui avançaient déjà, ont continué à monter", ce qui a favorisé la devise américaine, a expliqué Brad Bechtel, directeur pour le marché des changes chez Jefferies.

Musk intègre le conseil d'administration de Twitter ___

Le milliardaire Elon Musk, qui a acquis lundi plus de 9% du capital de Twitter, a été nommé au conseil d'administration du réseau social. Le titre, qui avait flambé de plus de 25% lundi, a continué sur sa lancée mardi pour terminer en hausse de 2,02% à 50,98 dollars. Tesla, dont M. Musk est le patron, a reculé de 4,73% à 1.091,26 dollars.

Les croisiéristes reprennent espoir ___

Le croisiériste Carnival (+2,43%) a indiqué que, la semaine dernière, il avait enregistré la meilleure semaine de réservations de son histoire. Dans son sillage, Norwegian Cruise (+1,00%) en a aussi profité.

Le pétrole se tasse, l'euro faiblit encore ___

La perspective de sanctions concernant les exportations d'énergie russes a maintenu le pétrole à un haut niveau avant qu'il ne s'effrite un peu.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a cédé 0,82% à 106,64 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en mai, a lâché 1,27% à 101,96 dollars.

Les entreprises dans le secteur de l'énergie, comme Enel (+2,00%) à Milan ou Iberdrola (+4,07%) à Madrid, étaient recherchées dans ce contexte, tout comme National Grid (+3,59%) et SSE (+3,51%) à Londres.

L'euro reculait nettement face au dollar, alors que le billet vert était favorisé par les propos bellicistes de la Fed face à l'inflation.

Vers 20H50 GMT, l'euro s'échangeait pour 1,0906 dollar (-0,61%), un plus bas en presque trois semaines. Face aux principales monnaies, le dollar s'appréciait à un plus haut en deux ans, le Dollar Index gagnant 0,49% à 99,48 points.

Le bitcoin reculait de 1,26% à 45.725 dollars.

afp/rp