New York (awp/afp) - Les Bourses occidentales ont terminé le mois de mai sur une note contrastée, vendredi, le marché s'interrogeant sur le calendrier des baisses de taux des banques centrales européenne et américaine après la publication en cours de séance de données d'inflation.

En Europe, la Bourse de Paris a grappillé 0,18% et Londres a avancé de 0,57%, tandis que Francfort a terminé à l'équilibre (+0,01%). Sur la semaine, ces trois places boursières sont cependant en repli. A Zurich, le SMI a lui nettement progressé, de 1,10%.

A New York, le Dow Jones a engrangé 1,51% et le S&P 500 a pris 0,80%, tandis que le Nasdaq a fini proche de l'équilibre (-0,01%).

La place new-yorkaise avait initialement ouvert dans le vert, encouragés par les chiffres de l'inflation publiés avant l'ouverture.

L'indice des prix à la consommation PCE est ressorti en hausse de 0,3% sur un mois en avril aux Etats-Unis, inchangé par rapport à mars, comme le prévoyaient les économistes.

Sur un an, la hausse des prix atteint 2,7%, également conforme aux projections et au même niveau que le mois précédent.

"Ce rapport a été un soulagement, dans la mesure ou l'indice de base (hors énergie et alimentation) a enregistré sa plus faible progression depuis quatre mois" (0,2%), a commenté Chris Low, de FHN Financial.

Dans la foulée, les taux obligataires se sont détendus, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans tombant à 4,48%, contre 4,54% la veille, avant de revenir à 4,50%.

Mais après ce bon démarrage, certains indices se sont retournés, le Nasdaq approchant même, un temps, les 2% de perte (-1,74%).

"L'appétit pour le risque se dissipe faute de nouveau catalyseur", a estimé Fawad Razaqzada, de StoneX.

Le manque d'enthousiasme franc pour le rapport PCE a aussi tenu au fait que la consommation a montré de nouveaux signes de fléchissement, à 0,2% contre 0,7% en mars.

"Les achats de biens sont à la peine, sur fond de taux d'intérêt élevés", a constaté Michael Pearce, d'Oxford Economics.

"Le marché semble un peu fatigué", a relevé Angelo Kourkafas, d'Edward Jones. "Les valeurs de croissance perdent leur élan", en particulier les représentants du secteur technologique.

La première partie de la séance européenne a aussi été marquée par la publication de chiffres d'inflation, pour la zone euro en mai, qui ont révélé une accélération de la hausse de prix, supérieure aux attentes.

Si ces chiffres ne remettent pas en question le scénario d'une première baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) à l'issue de sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine, ils éloignent cependant la probabilité d'une seconde baisse au mois de juillet.

Sur le marché des changes, l'euro gagnait 0,15% face au billet vert, à 1,0849 dollar.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'Allemagne à dix ans atteignait 2,67% et restait, comme la veille, au plus haut depuis novembre.

Soleil sur le Dow Jones ___

Les modifications de portefeuilles ont bénéficié, vendredi, aux valeurs de la vieille économie, bien représentées au Dow Jones.

Malgré un nouveau décrochage du pétrole, les grands acteurs du secteur ont été recherchés, à l'instar d'ExxonMobil (+2,87%) et Chevron (+2,55%).

Parmi les pensionnaires du Dow Jones, se sont également signalées les bancaires JPMorgan Chase (+1,66%) et Goldman Sachs (+1,40%) ainsi que le très volatil Boeing (+2,81%).

Atos attend son verdict ___

Le sauveteur d'Atos devrait être connu "d'ici la fin du week-end", alors que les discussions se poursuivent entre les candidats à la reprise du géant informatique français, lourdement endetté, et ses créanciers.

Atos a affiché la pire baisse de l'indice élargi paneuropéen Stoxx 600: son action a abandonné 14,92%, terminant à 1,67 euro et touchant son plus bas niveau en clôture.

Du côté du pétrole et du bitcoin ___

Les prix du pétrole se sont repliés, les investisseurs se positionnant avant le week-end et la tenue d'une réunion de l'Opep+ au cours de laquelle, la reconduction des coupes de production est attendue.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juillet, dont c'est le dernier jour d'utilisation comme contrat de référence, a cédé 0,29% à 81,62 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, a reculé de 1,18% à 76,99 dollars.

afp/rp