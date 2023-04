Les Bourses occidentales profitent de la baisse des taux obligataires

New York (awp/afp) - Les places financières occidentales ont fini en progression vendredi, stimulées par une nouvelle baisse des taux obligataires, avant le long week-end de Pâques, précédé par un rapport clé sur l'emploi américain.

Les indices européens ont clôturé la semaine sans grande conviction. Londres a pris 1,03%, Francfort 0,50% et Milan 1,29%. Paris a grappillé 0,12%. A Zurich, le SMI a gagné 1,03%.

A New York, le Dow Jones a grappillé 0,01%, l'indice Nasdaq a gagné 0,76% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,36%.

Vendredi, les places européennes et celles de New York et Hong Kong seront fermées. Les Bourses européennes ne rouvriront que mardi.

Les marchés financiers sont en suspens avant la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain, qui pourraient amener de la volatilité à la réouverture des marchés lundi et mardi.

La séance new-yorkaise avait démarré dans le rouge, mal orientée par les 228.000 nouvelles inscriptions au chômage la semaine dernière aux Etats-Unis, soit nettement plus que les 200.000 attendues par les économistes.

"Cela montre que le marché du travail faiblit", a commenté, dans une note, Edward Moya, d'Oanda. "Les données liées à tous ces licenciements annoncés commencent à se voir."

Mais les indices se sont finalement retournés, un mouvement qui "doit beaucoup à la détente des taux obligataires", a expliqué Jack Ablin, de Cresset Capital. "C'est ça qui a aidé les actions technologiques".

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 3,29%, contre 3,31% la veille en clôture. Plus tôt, il était descendu à 3,24%, au plus bas depuis sept mois.

En Europe, les taux se détendaient aussi, le rendement allemand à 10 ans s'affichant à 2,17%, contre 2,18% la veille.

Les valeurs technologiques sont particulièrement sensibles à l'évolution des taux, qui influe sur le financement de leur croissance, souvent rapide.

Le mouvement du marché obligataire a stimulé Microsoft (+2,55%), Alphabet (+3,76%) et Meta (+2,18%), qui pèsent, à eux trois, près de 20% de l'indice Nasdaq.

TUI profite d'une demande forte à Pâques ___

Le numéro un mondial du tourisme TUI a indiqué avoir enregistré une forte demande pour les vacances de Pâques avec plus de 500.000 clients et a dit s'attendre à un "bon été 2023". L'action s'est envolée de 11,99% à Londres. A Paris, Accor a grimpé de 5,04%, soutenu par ailleurs par une note d'analyste.

Levi Strauss troué ___

La référence du jean Levi Strauss a dévissé de 16,03% à New York malgré un chiffre d'affaires et un bénéfice net trimestriels supérieurs aux attentes, les investisseurs retenant les prévisions prudentes du groupe de San Francisco.

Du côté des devises et du pétrole ___

Les prix du pétrole ont fait du surplace, les investisseurs scrutant des signes de faiblesse de l'économie américaine.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a grappillé 0,15% à 85,12 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, a avancé de 0,11% à 80,70 dollars.

Vers 20H50 GMT, l'euro gagnait 0,13% face au billet vert à 1,0919 dollar pour un euro.

Le bitcoin cédait 0,54% à 28.029 dollars.

afp/rp