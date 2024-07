New York (awp/afp) - Les Bourses occidentales progressent nettement lundi, tournant la page d'une semaine difficile avant de nombreux résultats d'entreprises et jaugeant l'impact du retrait de Joe Biden de la course à la présidence américaine.

En Europe, après cinq replis consécutifs, l'indice Eurostoxx 600 a gagné 0,93% et l'Eurostoxx 50 1,45%. Dans le détail de chaque pays, Paris a pris 1,16%, Londres 0,53%, Francfort 1,29% et Milan 1,17%. A Zurich, le SMI a gagné 1,01%.

A Wall Street, le Dow Jones s'est offert un gain de 0,32%, l'indice Nasdaq a emmagasiné 1,58% et l'indice élargi S&P 500 est monté de 1,08%.

"L'orientation de la séance a été technique, car les valeurs qui se sont le mieux comporté, les semi-conducteurs, sont celles qui avaient été le plus durement touchées la semaine dernière", a commenté Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Il y a donc eu une chasse aux bonnes affaires", a-t-il ajouté.

Nvidia, le géant des cartes graphiques, ces puces devenues indispensables à l'intelligence artificielle (IA) dite générative, a ainsi particulièrement brillé (+4,76%).

Pour Patrick O'Hare, "nous sommes dans une période d'incertitude politique et ces actions (technologiques) jouent un rôle défensif" pour les investisseurs, "vu leur position de leader sur leur marché, la solidité de leur bilan et la croissance pérenne de leurs résultats".

Dimanche, le président des Etats-Unis, Joe Biden, a renoncé à briguer un second mandat et déclaré son soutien à la vice-présidente Kamala Harris pour prendre le relais.

Pour certains, l'hypothèse d'une vague rouge, c'est-à-dire une élection de Donald Trump accompagnée d'une majorité républicaine à la Chambre des représentants et au Sénat, apparaît moins certaine qu'il y a quelques heures seulement.

Après une actualité réduite, lundi, les publications de poids lourds boursiers vont se succéder sans relâche tout au long de la semaine, avec notamment Alphabet, Tesla et LVMH mardi.

IBM, Equinor et Porsche sont attendus mercredi, puis Nestlé, Roche, AstraZeneca, TotalEnergies et Enel jeudi.

Sur le plan des indicateurs macroéconomiques, les investisseurs regarderont surtout l'inflation aux États-Unis en juin (indicateur PCE), mais aussi la croissance américaine au deuxième trimestre, jeudi, et des indicateurs d'activité pour juillet en zone euro et aux États-Unis mercredi.

Varta en panne ___

Le fabricant de batteries en difficulté Varta (-68,51%) a vu son titre s'effondrer en Bourse lundi après l'annonce d'une probable restructuration de sa dette et la nécessité de capitaux frais que le groupe Porsche (+1,45%) envisage d'apporter.

Le groupe, connu du public pour ses piles de grande consommation, mais qui fabrique aussi des batteries pour voiture et Airpods, est en discussions autour de "différentes constellations de financements possibles par emprunt et par action", a-t-il déclaré dans un communiqué lundi.

Ryanair en zone de turbulences ___

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé lundi un bénéfice net divisé par près de deux sur un an pour son premier trimestre décalé, à 360 millions d'euros, en raison de billets vendus moins chers qu'attendu sur la période.

Son action a chuté de 17,15% à Dublin et entraînait avec elle d'autres compagnies aériennes low-cost: Easyjet a perdu 7,13% et Wizz Air 9,20% à Londres. SAS est tombé de 18,03% à Stockholm.

La maison mère de British Airways, IAG, a cédé 3,63% et Air France-KLM 1,35% à Paris.

Delta souffre ___

Le spécialiste de la sécurité informatique Crowdstrike a de nouveau dérapé (-13,46%), trois jours après la panne géante consécutive à la mise à jour d'un de ses logiciels.

Les effets de l'incident se faisaient encore sentir dans le secteur aérien, particulièrement pour Delta Air Lines (-3,54%), qui a dû annuler plus de 800 vols, lundi, selon le site spécialisé FlightAware.

Pétrole en baisse ___

Les cours du pétrole ont continué leur régression, lundi, au plus bas depuis plus d'un mois, faisant fi du regain de tension géopolitique au Moyen-Orient.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre s'est contracté de 0,27%, pour clôturer à 82,40 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain avec échéance en août, dont c'était le dernier jour de cotation, a lui cédé 0,43%, à 79,78 dollars.

