New York (awp/afp) - Les marchés boursiers ont évolué globalement dans le rouge lundi, sous l'effet de prises de bénéfices effectuées par les investisseurs après les forts gains des derniers mois et les récents records, même si les indices ont résisté.

En Europe, l'attentisme a dominé avant la réunion de jeudi de la Banque centrale européenne (BCE). L'indice CAC 40 de Paris a progressé de 0,28%, tandis que le FTSE 100 de Londres a perdu 0,55%. La Bourse de Francfort a légèrement reculé de 0,11% et celle de Milan de 0,07%. A Zurich, le SMI a cédé 0,14%.

A New York, le Dow Jones a lâché 0,25%, l'indice Nasdaq a perdu 0,41% et l'indice élargi S&P 500 a reflué de 0,12%.

"Le S&P et le Nasdaq restaient sur des records et il y a beaucoup d'événements qui s'annoncent" dans les jours à venir, a commenté Patrick O'Hare, de Briefing.com. "Les investisseurs savent qu'ils pourraient faire bouger le marché, et ils entament donc cette semaine avec précaution".

Jeudi, la BCE devrait à nouveau maintenir ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau historique, confirmant son attitude prudente tant qu'elle n'est pas en mesure de crier victoire sur l'inflation.

Les investisseurs se sont résignés au maintien des taux, après avoir longtemps espéré que mars allait marquer le début d'un cycle de baisse.

En outre, le président de la banque centrale américaine (Fed) doit s'exprimer devant le Congrès des Etats-Unis mercredi et jeudi.

L'une des incertitudes des marchés est de savoir si la Fed "va baisser ses taux au premier semestre ou attendre plus", a souligné Frédéric Rozier, gérant de portefeuille chez Mirabaud.

Amende pour Apple ___

La Commission européenne a infligé lundi à Apple une amende de 1,84 milliard d'euros pour non-respect des règles de concurrence de l'UE sur le marché de la musique en ligne, une sanction inédite contre laquelle le géant américain a décidé de faire appel. Son action a reculé de 2,54% à New York.

Frédéric Rozier observe des prises de bénéfices et un décrochage de certaines valeurs du groupe des "Sept Magnifiques", les sept géants qui portent le marché américain depuis environ un an.

Le mouvement n'a pas affecté le spécialiste des semi-conducteurs Nvidia (+3,60%), qui a dépassé le pétrolier Saudi Aramco, pour monter sur le podium, à la troisième place du classement des plus grosses capitalisations mondiales.

Le groupe de Santa Clara pèse désormais 2.131 milliards de dollars et fond sur Apple, qui a perdu près de 9% depuis le début de l'année.

Abandon du rachat de Spirit Airlines par JetBlue ___

La compagnie aérienne américaine JetBlue a gagné 4,33% après avoir officiellement renoncé à acquérir sa concurrente et compatriote Spirit Airlines - qui a chuté de 10,84% -, union qui aurait constitué le cinquième acteur du secteur aux Etats-Unis.

Henkel lessivé ___

Henkel (-1,96% à Francfort), fabricant de la lessive Le Chat, a indiqué lundi que son activité allait croître plus lentement cette année que par le passé. Son patron, Carsten Knobel, souhaite augmenter ses marges grâce à des restructurations et des économies.

Le pétrole en baisse ___

Les cours du pétrole ont fait marche arrière, lundi, malgré l'engagement de membres de l'alliance Opep+ de prolonger leurs coupes de production jusqu'en juin, le marché y voyant davantage une prise en compte de la faible demande.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a cédé 0,89%, pour clôturer à 82,80 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain avec échéance en avril a perdu 1,53%, à 78,74 dollars.

L'euro prenait 0,17% face au dollar, à 1,0856 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagnait 7,05% à 67.261 dollars, se rapprochant encore un peu de son record de novembre 2021.

afp/rp