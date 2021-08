Les Bourses prises entre des indicateurs américains et le discours de Powell

Paris (awp/afp) - Les marchés actions restaient calmes vendredi après la publication de chiffres d'inflation américaine conformes aux attentes et avant le discours du président de la Fed Jerome Powell, qui commence à 14H00 GMT.

Wall Street a rebondi à l'ouverture: vers 13H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,20%, le S&P 500 0,26% et le Nasdaq progressait de 0,25%.

Les principales places boursières européennes semblaient à l'arrêt, toutes proches de l'équilibre, autant à Paris (-0,08%) qu'à Francfort (+0,11%), Londres (+0,08%) ou Milan (+0,11%). A Zurich, le SMI avançait de 0,19%.

L'inflation a encore accéléré en juillet aux Etats-Unis et s'est établie à 4,2% sur un an, et à 0,4% sur un mois, comme attendu, selon l'indice PCE, l'indicateur privilégié par la banque centrale américaine.

Les Américains ont par ailleurs vu leurs revenus bondir de 1,1%, bien plus que les 0,2% attendus par les analystes, et leurs dépenses ont légèrement augmenté de 0,3%.

En Asie, la séance a été mitigée, les Bourses de Tokyo et Hong Kong reculant légèrement tandis que celle de Shanghai a progressé.

"Le jour que nous avons tous tant attendu est enfin arrivé, et j'espère qu'il sera à la hauteur de tout l'engouement qu'il a suscité", s'impatiente Craig Erlam, analyste chez Oanda.

La conférence des banquiers centraux de Jackson Hole a commencé et le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell est prévu à 14H00 GMT.

Les investisseurs attendent de ce discours des indications sur les intentions de la Fed et surtout sur son calendrier de normalisation monétaire après des mois de mesures exceptionnelles mises en place pour faire face à la crise liée au Covid-19.

Lors de leur dernier comité monétaire fin juillet, les responsables de la Fed avaient envisagé de commencer à réduire leur soutien d'ici la fin de l'année, mais restaient divisés sur le moment le plus opportun pour lancer le mouvement, certains plaidant même pour attendre début 2022, selon les minutes de cette réunion.

Jackson Hole "est une opportunité parfaite pour poser les bases d'un grand changement de politique" et "il semble que Powell pourrait utiliser cette conférence exactement pour cet objectif", estime M. Erlam.

Mais d'un autre côté, "les statistiques montrent des faiblesses, particulièrement dans les rapports qui révèlent que les inquiétudes autour du variant Delta pèsent sur les prévisions, alors que les cas se multiplient et que les décès continuent de progresser à un rythme inquiétant", poursuit l'analyste d'Oanda.

La confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour août (estimation finale) est également à l'agenda.

A quelques minutes de l'allocution du patron de la banque centrale américaine, les taux d'emprunt se stabilisaient des deux côtés de l'Atlantique après avoir progressé depuis le début de la semaine.

Apple fait une grosse concession ___

Apple (-0,05% à 147,47) va permettre aux éditeurs d'applications mobiles de proposer à leurs clients des moyens de paiement en-dehors de l'App Store, un changement radical annoncé jeudi par le géant américain des technologies, qui subit une forte pression des autorités et de nombreuses entreprises sur son approche de la concurrence.

Les bancaires à la peine ___

Les titres bancaires reculaient avant d'éventuelles annonces de politique monétaire du président de la Fed. A Paris, BNP Paribas perdait 0,91% à 53,15 euros, Société Générale reculait de 0,94% à 26,35 euros et Crédit Agricole cédait 0,68% à 12,04 euros.

A Francfort, Deutsche Bank était en queue du Dax (-1,70% à 10,39 euros) tandis que Commerzbank reculait de 1,42% à 5,22 euros.

Le pétrole vers un record hebdomadaire ___

Les cours du brut étaient en hausse et s'apprêtaient à boucler une semaine record pour 2021, avec plus de 10% de gains hebdomadaires.

Vers 13H35 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 72,18 dollars à Londres, en hausse de 1,55% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois montait de 2,03% à 68,77 dollars.

Calme plat pour l'euro ___

Dans le même temps, l'euro cédait 0,09% par rapport au billet vert, à 1,1741 dollar.

Le bitcoin était stable (+0,34%) à 47.190 dollars.

afp/rp