New York (awp/afp) - Les Bourses occidentales ont affiché une certaine prudence lundi, même si Wall Street est parvenue en fin de séance à terminer dans le vert, en attendant de nouveaux indicateurs macroéconomiques et résultats d'entreprises pour se positionner.

Après une ouverture en hausse, les indices boursiers européens ont changé leur fusil d'épaule à Paris, qui a reflué de 0,28%, à Francfort (-0,11%) et Milan (-0,62%) tandis que Londres a mieux résisté (+0,10%), porté par les matières premières. A Zurich, le SMI a cédé 0,27%.

Même prudence à Wall Street, où après la majeure partie de la séance passée en territoire négatif avec de faibles échanges, l'indice Dow Jones a grignoté 0,30%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 0,28% et le S&P 500 de 0,33%.

"Les acteurs du marché misent en grande partie sur une prochaine pause des taux d'intérêt suivie d'un retournement de la tendance des taux aux États-Unis", note Andreas Lipkow, pour Comdirect.

"On a eu la surprise d'un indicateur Empire State d'activité dans la région de New York qui est passé de négatif à positif", a observé Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

L'activité manufacturière de cette région très industrialisée a surpassé les attentes et renoué avec la croissance en avril, pour la première fois depuis cinq mois, grâce à une hausse des nouvelles commandes.

"Deux forces vont s'opposer sur les marchés au deuxième trimestre" avec d'un côté "une poursuite du ralentissement de l'inflation, préambule à des discours moins agressifs de la part des banques centrales plus tard cette année" et de l'autre un "risque de contraction de l'économie américaine bien réel", anticipe Alexandre Baradez, analyste à IG France.

Plusieurs prises de parole de responsables de la banque centrale américaine (Fed) sont attendues cette semaine, ce qui donnera encore du grain à moudre aux analystes avant la réunion de politique monétaire de l'institution début mai.

En zone euro, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a reconnu dimanche que la récente crise bancaire pourrait faire une partie du travail de l'institution pour réduire l'inflation, jugeant essentiel d'observer dans quelle mesure les banques resserrent ou non les conditions de crédit.

Du côté des informations microéconomiques, les publications de résultats d'entreprises vont se poursuivre cette semaine, avec notamment L'Oréal, Netflix, Johnson & Johnson, Goldman Sachs, Tesla ou Ericsson.

Les investisseurs prendront connaissance mardi du chiffre de croissance économique en Chine, qui donnera un premier aperçu de l'impact de la levée des restrictions anti-Covid sur la deuxième économie mondiale au premier trimestre.

Airbus et Air France relaxés ___

Le constructeur européen Airbus et la compagnie Air France, poursuivis pour homicides involontaires après le crash en 2009 du vol AF447 Rio-Paris qui a fait 228 morts, ont été relaxés lundi à Paris. L'action Airbus a pris 1,43% et celle d'Air France-KLM 2,07%.

THG convoité ___

Les actions du vendeur en ligne de produits de beauté et nutrition The Hut Group (THG) se sont envolées de plus de 44% après qu'il a révélé avoir été approché par le fonds de capital-risque américain Apollo pour un éventuel rachat.

THG a confirmé dans un communiqué "avoir reçu une proposition indicative hautement préliminaire et non contraignante d'Apollo Global Management".

Accès de faiblesse pour Google ___

Sur le Nasdaq, Alphabet a perdu 2,78% à cause d'informations de presse indiquant que le moteur de recherche Bing de Microsoft pourrait être préféré à celui de Google, utilisé jusqu'ici par défaut sur les téléphones du sud-coréen Samsung.

Du côté du pétrole et des devises ___

Les cours du pétrole se sont nettement repliés, affaiblis par des prises de bénéfices et un rebond marqué du dollar.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin est descendu de 1,79%, pour clôturer à 84,76 dollars.

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en mai, il a lui cédé 2,04%, à 80,83 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro cédait 0,58% face au dollar à 1,0928 dollar pour un euro vers 20H20 GMT.

Le bitcoin baissait de 2,88% et repassait sous la barre des 30.000 dollars.

afp/rp