New York (awp/afp) - Les Bourses sont restées vendredi sur leur élan du mois de février, après une salve de données sur l'inflation et sur le niveau de l'activité économique, en Europe et aux Etats-Unis.

A New York, comme la veille les indices Nasdaq et S&P 500 ont enregistré de nouveaux records en clôture, prenant respectivement 1,14% et 0,80%. Le Dow Jones a lui gagné 0,23%.

En Europe, les places financières ont fini en hausse, l'indice Dax allemand battant même pour le huitième jour consécutif son record en clôture.

Francfort a gagné 0,32%, Londres a pris 0,69% et Paris a grappillé 0,09%.

Sur la semaine, seul le Dax allemand est dans le vert, Paris et Londres cédant toutefois moins de 0,5%.

La séance a été dirigée par les dernières données macroéconomiques, "qui indiquent que la Fed (banque centrale américaine) pourrait avoir davantage de raisons de réduire son taux en mai", alors que les opérateurs tablaient jusqu'ici plutôt sur juin, a estimé Sam Stovall, de CFRA.

L'indice ISM d'activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis est tombé à 47,8% en février, contre 49,1% en janvier, très en deçà des 49,5% annoncés par les économistes.

Les deux autres chiffres du jour ont aussi déçu, que ce soit l'indice de confiance des consommateurs mesuré par l'université du Michigan ou les dépenses de construction, qui ont reculé de 0,2% sur un mois en janvier.

Sur les marchés européens, la journée a été surtout marquée par la publication de l'inflation dans la zone euro. Celle-ci a poursuivi son reflux en février, envoyant un signal positif, mais probablement encore insuffisant pour rassurer la Banque centrale européenne (BCE), qui temporise avant de baisser ses taux d'intérêt. L'institution se réunit le 7 mars.

En février, la hausse des prix à la consommation est revenue à 2,6% sur un an, soit 0,2 point de moins qu'en janvier, mais ce recul a été un petit peu moins marqué que ce qui était anticipé par les économistes.

Nvidia vaut 2000 milliards

La superstar de la cote, Nvidia, a bondi de 4%, clôturant au-delà des 2000 milliards de dollars de valorisation boursière, un club fréquenté seulement par Microsoft, Apple et le pétrolier Saudi Aramco.

C'est toute l'industrie des semi-conducteurs qui a été célébrée, que ce soit AMD (+5,25%), Broadcom (+7,59%), Intel (+1,79%) ou Qualcomm (+3,36%).

Volkswagen déçoit

Le constructeur automobile allemand Volkswagen (-4,93%) a réalisé un résultat opérationnel en légère hausse de 2,1% l'an dernier, plombé par des charges exceptionnelles, a annoncé le groupe dans un communiqué. Le résultat opérationnel (EBIT) représente une marge de 7% sur les ventes, contre 7,9% en 2022.

Affecté par des effets négatifs de couvertures sur les matières premières à hauteur de 3,2 milliards d'euros, Volkswagen avait déjà annoncé au troisième trimestre une révision à la baisse de ses objectifs de marge pour 2023.

Les banques régionales américaines sous pression

L'établissement de crédit régional New York Community Bancorp (NYCB) a dévissé de 25,89% après avoir fait état, jeudi, après Bourse, de défaillances de son contrôle interne et de la démission de son directeur général.

Les déboires de NYCB ont affecté d'autres banques régionales fortement exposées à l'immobilier commercial, que l'émergence du télétravail a mis en difficulté. Valley National Bancorp (-2,08%), basé dans le New Jersey, et Columbia Banking System (-1,27%), présent dans l'ouest des Etats-Unis, ont ainsi fini dans le rouge.

Le WTI au-dessus des 80 dollars

Les cours du pétrole ont jailli, vendredi, pour porter le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI) américain au-delà de 80 dollars, une première depuis novembre, sur un marché repartit à l'achat avec le début d'un nouveau mois.

Le prix du WTI pour livraison en avril a clôturé à 79,77 dollars, en progression de 1,92%. Plus tôt, il était monté jusqu'à 80,85 dollars, une hauteur plus fréquentée depuis le 7 novembre.

Le baril de Brent de la mer du Nord avec échéance en mai, dont c'était le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a lui enregistré un sommet d'un mois et terminé avec un gain de 2,00%, à 83,55 dollars.

Côté devises, l'euro gagnait 0,31% face au billet vert, à 1,0839 dollar pour un euro, stable par rapport au précédent vendredi.

Le bitcoin gagnait 2,53% à 62'692 dollars, soit un envol de plus de 20% sur la semaine qui lui a permis de se rapprocher un peu plus de son sommet de novembre 2021 (68'991 dollars).

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des États en Europe sur l'emprunt à dix ans restaient stables, tandis qu'aux Etats-Unis ils reculaient.

afp/jh