Les États-Unis ont acheté 2,1 millions de barils de pétrole brut, a indiqué mardi le département de l'énergie, afin de reconstituer la réserve stratégique de pétrole (Strategic Petroleum Reserve, SPR) après la vente la plus importante de l'histoire l'année dernière.

Le département a indiqué avoir acheté le pétrole, pour livraison en février, à un prix moyen de 74,23 dollars le baril, inférieur au prix moyen de 95 dollars le baril vendu en 2022.

L'administration du président Joe Biden avait organisé des ventes l'année dernière, dont une vente record de 180 millions de barils, pour aider à contrôler les prix du pétrole après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, grand exportateur de brut.

Les États-Unis ont acheté environ 11 millions de barils pour se réapprovisionner après les ventes de l'année dernière. Environ 4 millions de barils reviendront également dans le SPR d'ici février, les compagnies pétrolières restituant le pétrole qui leur avait été prêté dans le cadre d'un échange.

Lors de la dernière transaction, Sunoco Partners Marketing & Terminals LP a vendu 900 000 barils au SPR, tandis que Macquarie Commodities Trading US LLC et Phillips 66 Co ont vendu chacun 600 000 barils, a indiqué le département de l'énergie sur son site web.

Le département de l'énergie avait déjà obtenu l'annulation de 140 millions de barils de ventes du SPR imposées par le Congrès et prévues entre la fin de cette année et la fin de l'année 2026. Cette annulation "a conduit à des progrès significatifs vers le réapprovisionnement", a déclaré le ministère.