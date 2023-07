Le département du Trésor américain a renouvelé mercredi une licence qui protège le raffineur vénézuélien Citgo Petroleum contre les créanciers qui cherchent à saisir les actifs de l'entreprise pour recouvrer des créances auprès de la compagnie pétrolière nationale.

Ce renouvellement permettrait au conseil de surveillance de Citgo de poursuivre ses efforts en vue de parvenir à un accord avec près d'une douzaine d'entreprises souhaitant vendre aux enchères des actions de la société mère du septième raffineur de pétrole américain.

Une équipe de négociation représentant le pays sud-américain a tenu des pourparlers avec certains de ces créanciers et des détenteurs d'obligations PDVSA en défaut de paiement.

Les États-Unis ont protégé Citgo, dont le siège est à Houston, de ses créanciers depuis que l'entreprise a rompu en 2019 ses liens avec sa société mère, la compagnie pétrolière nationale Petroleos de Venezuela, contrôlée par le président Nicolas Maduro.

La licence délivrée mercredi par le Trésor interdit les transactions sur la dette de PDVSA jusqu'au 19 octobre.

Horacio Medina, chef du conseil de surveillance de Citgo, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Citgo s'est refusée à tout commentaire.

Un juge américain du Delaware étudie actuellement une procédure de vente des actions de Citgo qui pourrait débuter dès septembre. La vente aux enchères proposée pourrait servir à satisfaire quelque 2,7 milliards de dollars de demandes d'expropriation d'actifs vénézuéliens et de jugements émanant de Crystallex International, ConocoPhillips, Siemens Energy et Red Tree Investments.

Six autres sociétés ont également des saisies subordonnées à l'obtention de l'autorisation du Trésor américain de saisir des actifs. Leurs jugements s'élèvent à 3,46 milliards de dollars. Il s'agit des six entreprises suivantes : O-I Glass , Huntington Ingalls Industries, ACL1 Investments, Rusoro Mining, Gold Reserve et deux unités de Koch Industries.

L'année dernière, Citgo a enregistré un bénéfice annuel record de 2,8 milliards de dollars et un bénéfice de 937 millions de dollars au premier trimestre, ce qui lui permet de négocier des paiements avec certains créanciers, qui réclament au total plus de 20 milliards de dollars.

Les détenteurs d'obligations 2020 de PDVSA, qui sont garanties par une participation de 50,1 % dans une société mère de Citgo, ont obtenu en 2020 une décision de justice leur permettant de percevoir 1,9 milliard de dollars au titre des paiements de capital et d'intérêts en souffrance. Le groupe demande à un tribunal de New York d'autoriser l'utilisation de l'oléoduc et des actifs de raffinage de la société aux États-Unis afin de contribuer aux négociations sur la restructuration de la dette.

Si PDVSA perd son appel contestant la validité des obligations, la juge du district de Manhattan, Katherine Polk Failla, pourrait lever le blocage de cette affaire. Le Venezuela a perdu ce mois-ci un autre appel visant à empêcher de nouveaux créanciers de se joindre à l'affaire du Delaware.