Les PDG d'Aramco et d'Exxon Mobil, les principaux producteurs de pétrole d'Arabie saoudite et des États-Unis, se sont opposés lundi aux prévisions selon lesquelles la demande de pétrole atteindra un pic, et ont déclaré que la transition vers des énergies plus propres pour lutter contre le changement climatique nécessiterait des investissements continus dans le pétrole et le gaz conventionnels.

Ces commentaires interviennent après que le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré la semaine dernière que les nouvelles estimations de l'organisme mondial de surveillance de l'énergie montraient que l'ère de la croissance ininterrompue des combustibles fossiles touchait à sa fin et que la demande atteindrait son point culminant d'ici à 2030.

S'exprimant lors du Congrès mondial du pétrole à Calgary, le PDG d'Aramco, Amin Nasser, a déclaré que la question du pic de la demande de pétrole avait déjà été évoquée à maintes reprises.

"Cette notion est en train de s'évanouir parce qu'elle est principalement motivée par les politiques, plutôt que par la combinaison éprouvée des marchés, de l'économie concurrentielle et de la technologie", a déclaré M. Nasser.

Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que la demande augmente pour atteindre environ 110 millions de barils par jour (bpj) d'ici à 2030. La demande actuelle est d'environ 100 millions de bpj.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui a également rejeté les estimations de l'AIE concernant le pic pétrolier, est plus optimiste en ce qui concerne la demande, prévoyant une croissance de 2,44 millions de bpj cette année pour atteindre 102,1 millions de bpj, alors que l'AIE prévoit une croissance de 2,2 millions de bpj.

Au Congrès,

le ministre saoudien de l'énergie

le prince Abdulaziz bin Salman, a critiqué l'AIE, estimant que son rôle avait dérivé.

"Elle est passée du statut de prévisionniste et d'évaluateur du marché à celui de défenseur politique", a déclaré le prince Abdulaziz.

Un porte-parole de l'AIE n'a pas pu être joint dans l'immédiat.

Des groupes de défense de l'environnement ont manifesté cette semaine à l'extérieur du rassemblement annuel des compagnies et pays producteurs de pétrole. Le thème de la conférence de cette année est la transition énergétique.

"Maintenant qu'il est plus évident que jamais que la demande en énergie fossile atteindra son maximum au cours de cette décennie, les grands producteurs de pétrole feront tout pour retarder cette transition", a déclaré Julia Levin, directrice associée du programme national sur le climat chez Environmental Defence Canada.

M. Nasser a déclaré que la description de la transition énergétique actuelle reposait sur des hypothèses et des scénarios "irréalistes" et qu'il était important de continuer à investir dans le pétrole et le gaz pour garantir la sécurité énergétique mondiale et une transition abordable vers des sources d'énergie plus propres.

"Il est important de continuer à investir dans le pétrole et le gaz pour assurer la sécurité énergétique mondiale et une transition abordable vers des sources plus propres. Nous devons investir, sinon, à moyen et long terme, nous aurons une autre crise et nous reviendrons en arrière en utilisant de plus en plus de charbon et d'autres produits bon marché disponibles aujourd'hui.

Darren Woods, PDG d'Exxon, s'exprimant sur le même panel que M. Nasser, a déclaré qu'il serait difficile de remplacer le système énergétique actuel en raison de la grande disponibilité du pétrole et du gaz, et que la transition prendrait du temps.

"Il semble que l'on prenne ses désirs pour des réalités et que l'on passe d'une situation actuelle à une situation future", a déclaré M. Woods.

"Quelle que soit l'évolution de la demande, si nous ne maintenons pas un certain niveau d'investissement dans l'industrie, l'offre finira par se réduire, ce qui entraînera une hausse des prix. (Reportage de Nia Williams et Rod Nickel ; Rédaction de Christina Fincher et Marguerita Choy)