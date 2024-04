Le nombre de véhicules électriques à batterie (BEV) circulant sur les routes norvégiennes est en passe de dépasser celui des voitures à essence d'ici la fin de l'année ou au début de 2025, une première pour un pays, selon les calculs de Reuters et d'analystes.

Cette évolution a été favorisée par de généreuses mesures d'incitation, accordées en partie grâce à l'immense richesse pétrolière et gazière de la Norvège.

Toutefois, les analystes pensent qu'il faudra encore quelques années pour que les BEV dépassent le nombre de véhicules diesel en Norvège.

Ce pays nordique de 5,5 millions d'habitants a pour objectif de devenir le premier pays à mettre fin à la vente de nouvelles voitures à essence et diesel d'ici à 2025. Neuf voitures neuves sur dix vendues au début de cette année étaient des BEV.

Si d'autres pays suivent l'exemple de la Norvège, la demande mondiale de pétrole pourrait atteindre son maximum plus tôt que prévu. L'Agence internationale de l'énergie prévoit ce pic avant 2030, les voitures et les camionnettes représentant plus de 25 % de la demande de pétrole.

Cependant, la transition de la Norvège n'a pas été gratuite, le pays ayant exempté les BEV des taxes imposées aux voitures à moteur à combustion interne et investi dans des chargeurs publics de BEV.

Les BEV représentaient 24,3 % des 2,9 millions de voitures norvégiennes au 15 mars, contre 26,9 % pour les véhicules à essence, selon les données de l'administration norvégienne des routes publiques consultées par Reuters.

Cela équivaut à une avance de près de 76 000 pour les voitures à essence - bien en dessous des 104 590 nouveaux BEV vendus en Norvège l'année dernière.

"Si cette tendance se poursuit au cours des 12 prochains mois, et compte tenu du fait que les ventes de voitures à essence pure sont négligeables aujourd'hui, l'année prochaine à la même époque, il y aura plus de BEV sur les routes que de voitures à essence pure, et probablement avant la fin de cette année", a déclaré Robbie Andrew, chercheur principal au sein de l'organisation de réflexion sur le changement climatique CICERO.

Avec près de 370 000 voitures diesel de plus que de BEV sur les routes norvégiennes, il faudra probablement trois à quatre ans pour que les BEV dépassent également les véhicules diesel, a ajouté M. Andrew.

Ingvild Kilen Roerholt, responsable de la recherche sur les transports au sein du groupe de réflexion Zero, basé à Oslo, a également constaté que le nombre de BEV dépassait celui des voitures à essence en Norvège cette année, malgré un récent ralentissement des ventes.

Les ventes de BEV neufs ont chuté d'environ un quart l'année dernière en Norvège, alors que les ventes de voitures neuves ont généralement diminué en raison de la hausse des taux d'intérêt et de la suppression par le gouvernement de certaines incitations fiscales.

Néanmoins, la part des BEV dans les ventes totales a atteint un niveau record de 92,1 % en janvier, selon la Fédération routière norvégienne (OFV).

En mars, cette part était de 89,3 %, alors que les ventes de voitures neuves ont baissé de 49,7 % en glissement annuel, selon les dernières données de l'OFV.

L'année dernière, le gouvernement de centre-gauche a supprimé l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les BEV coûtant plus de 500 000 couronnes norvégiennes (46 700 $), ce qui a rendu des modèles tels que la Tesla X et l'Audi e-tron plus chers.

Néanmoins, les exonérations fiscales restantes sur les BEV coûteront à l'État 43 milliards de couronnes en 2023, contre 39,4 milliards de couronnes en 2022, selon les documents budgétaires.

Malgré la récente baisse des ventes, Mme Roerholt a déclaré qu'elle était "tout à fait sûre" que les ventes de nouveaux BEV en Norvège dépasseraient les 76 000 cette année.

Elle a également prédit que le nombre de BEV pourrait dépasser celui des voitures à essence et diesel combinées en Norvège d'ici 2029.

"Pour que cela se produise, nous devons atteindre l'objectif selon lequel 100 % des nouvelles voitures ne produiront pas d'émissions en 2025", a-t-elle ajouté.

La popularité croissante des BEV a entraîné une baisse de la demande d'essence et de diesel.

Depuis 2021, les ventes de diesel et d'essence ont chuté d'environ 8 % dans les stations-service norvégiennes, selon les données mensuelles de Statistics Norway et les calculs de Reuters. Ce chiffre ne tient pas compte des ventes de diesel dans les stations-service pour camions.

"Le marché des combustibles fossiles reste énorme. Nous n'avons pas encore vu le creux principal", a déclaré à Reuters Kristin Bremer Nebben, directrice de l'association des détaillants de carburants Drivkraft Norge.

La demande de carburants fossiles a été en partie soutenue par les ventes de voitures hybrides qui combinent une batterie avec un moteur à combustion interne alimenté par de l'essence ou du diesel.

Il y avait près de 340 000 voitures hybrides sur les routes norvégiennes au 15 mars, principalement des hybrides rechargeables avec des moteurs à essence, représentant 12 % du parc total, selon les données de l'administration norvégienne des routes publiques.

Toutefois, les hybrides ont perdu des parts de marché ces dernières années, le gouvernement ayant supprimé les mesures d'incitation.

L'association norvégienne des VE prévoit que les BEV représenteront 95 % des ventes de voitures neuves cette année.

(1 $ = 10,7094 couronnes norvégiennes)