Les actionnaires du groupe indien Adani remboursent un prêt de 1,1 md de dollars

HONG KONG/SINGAPOUR (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Adani, qui est contrôlé par le milliardaire indien Gautam Adani et est présent dans de nombreux secteurs d'activité allant des aéroports à l'énergie, a annoncé que ses fondateurs allaient rembourser par anticipation un prêt de 1,1 milliard de dollars garanti par les actions de certaines de ses sociétés, afin de rétablir la confiance des investisseurs après la chute du titre ces deux dernières semaines.

Adani a indiqué lundi que ses actionnaires majoritaires avaient effectué des paiements pour rembourser ce prêt avant son échéance en septembre 2024. Le prêt était garanti par des actions de plusieurs sociétés d'Adani, qui ont toutes chuté de manière spectaculaire depuis que le vendeur à découvert américain Hindenburg Research a publié un rapport accablant sur le groupe le 24 janvier.

Le cours de Bourse des sociétés détenues par Adani a continué de chuter lundi, mais dans une moindre mesure car les autorités boursières indiennes ont pris la décision de réduire l'amplitude de la hausse ou de la baisse quotidienne des actions.

