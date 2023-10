Les actions asiatiques ont atteint leur plus bas niveau depuis 11 mois vendredi, les craintes d'un conflit régional au Moyen-Orient s'intensifiant et la hausse incessante des rendements à long terme aux États-Unis exerçant une pression sur les valorisations, tandis que les inquiétudes concernant l'offre ont encore fait grimper les prix du pétrole.

L'augmentation du taux de référence américain à 10 ans, qui a atteint 5 % au cours de la nuit, a fait grimper les coûts d'emprunt dans le monde entier. Vendredi, la Banque du Japon est intervenue sur le marché des obligations d'État japonaises (JGB) alors que le rendement des JGB à 10 ans atteignait son plus haut niveau depuis dix ans.

Le discours très suivi du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a suscité une réaction agitée du marché, bien que la plupart des investisseurs aient continué à parier que la Fed prolongerait sa pause sur les taux d'intérêt en novembre.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a dérapé de 0,8 % pour atteindre un nouveau plus bas depuis novembre de l'année dernière, ce qui porte la perte hebdomadaire à un niveau non négligeable de 3 %. Le Nikkei de Tokyo a chuté de 1 % et a perdu 3,6 % sur la semaine.

Les valeurs sûres chinoises ont baissé de 0,4 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1 %. Vendredi, la Chine a maintenu ses taux de prêt de référence, l'économie montrant des signes de stabilisation.

Le sentiment est également fragile après que les actions de Tesla ont chuté de 9 % suite à la déception de ses résultats trimestriels, avec une mise en garde d'Elon Musk sur la demande des consommateurs qui a déclenché une vente des stocks de véhicules électriques.

Sur le front géopolitique, les craintes d'une extension du conflit régional augmentent après que les États-Unis ont intercepté trois missiles de croisière et plusieurs drones lancés par le mouvement Houthi, allié à l'Iran, depuis le Yémen, potentiellement en direction d'Israël.

Dans un discours prononcé jeudi, le président américain Joe Biden a demandé aux Américains de dépenser des milliards de dollars supplémentaires pour aider Israël à lutter contre le Hamas, à l'approche d'une invasion terrestre visant à anéantir le Hamas.

"Les dirigeants du monde entier continuent de se rendre au Moyen-Orient pour, au moins, retarder le début de toute nouvelle hostilité", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez capital.com.

"Les marchés s'agitent nerveusement dans l'attente d'une action : l'or et le pétrole, qui sont les indicateurs les plus apparents du sentiment à l'égard du conflit, continuent d'augmenter.

Le prix de l'or a atteint un nouveau sommet en deux mois, à 1982,09 dollars l'once, le plus haut depuis la fin juillet, les investisseurs recherchant des valeurs refuges dans la tourmente.

Les prix du pétrole se dirigent vers un deuxième gain hebdomadaire sur les craintes d'approvisionnement liées à l'escalade du conflit régional au Moyen-Orient. Le pétrole brut américain a bondi de 1 % pour atteindre 90,33 dollars le baril et le Brent était à 93,2 dollars, en hausse de 0,8 % sur la journée.

Au cours de la nuit, le président de la Fed, M. Powell, a semblé s'aligner sur ses collègues de la Fed qui ont récemment déclaré que le marché obligataire faisait désormais une partie du travail de la banque centrale à sa place.

Toutefois, M. Powell a suivi une ligne étroite dans ses remarques, laissant ouverte la possibilité d'un besoin de hausses de taux supplémentaires parce que l'économie s'est avérée plus forte que prévu, mais notant également les risques émergents et la nécessité d'agir avec prudence.

Le dollar américain a frôlé le niveau très surveillé des 150 yens vendredi. Il était en hausse de 0,1 % par rapport à ses pairs à 106,34, pas très loin d'un sommet de 11 mois de 107,34 atteint au début de ce mois.

Le rendement du 10 ans s'est depuis stabilisé à 4,9620% en Asie, après avoir atteint la barre des 5,0% pour la première fois depuis 2007, les investisseurs étant confrontés à la résilience de l'économie américaine, aux inquiétudes concernant l'augmentation de l'émission de la dette américaine et au maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé pendant une longue période.

Il a augmenté de 35 points de base cette semaine, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis plus de dix ans.

Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial, a déclaré que l'accent mis sur l'offre est devenu une fixation pour le marché du Trésor, et que la préoccupation est que le déficit américain est prêt à augmenter en raison des besoins accrus de financement de la défense pour Washington.

"Nous ne parlons plus seulement du conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi d'un autre front, celui du Moyen-Orient, qui doit être satisfait... Les États-Unis vont avoir besoin d'une offre de plus en plus importante en termes d'enchères pour payer tout cela".