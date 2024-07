Les actions asiatiques ont progressé mercredi, les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, renforçant les attentes de réductions des taux américains, tandis que le yen est resté coincé près de ses niveaux les plus bas depuis 1986, les traders se méfiant de l'intervention japonaise.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 0,26%, tandis que le Nikkei japonais a augmenté de 0,49%, traquant le record atteint en mars.

Les États-Unis sont de nouveau sur une "voie désinflationniste", a déclaré M. Powell mardi, bien qu'il ait averti que les décideurs politiques avaient besoin de plus de données avant d'envisager une réduction des taux d'intérêt.

Les commentaires de M. Powell ont fait baisser les rendements du Trésor américain de 4,3 points de base au cours de la nuit, le rendement de la note à 10 ans étant stable à 4,433 % au cours des heures asiatiques de mercredi, ce qui a permis au dollar de rester modéré. Les investisseurs ont également pris en compte les données montrant un marché du travail américain tendu.

Michael Brown, stratégiste senior chez Pepperstone, a déclaré que les remarques de Powell semblaient, à la marge, un peu plus dovish que celles faites dernièrement.

"Les commentaires de ce type semblent ouvrir davantage la porte à une baisse des taux en septembre, d'autant plus que M. Powell a également souligné le risque associé au fait de laisser trop tard la première réduction des taux.

Les opérateurs évaluent actuellement à 69 % la probabilité que la Fed réduise ses taux en septembre et procède à deux baisses de taux cette année, ce qui est loin des 150 points de base d'assouplissement prévus au début de l'année.

Les actions chinoises ont chuté dans les premiers échanges, l'indice CSI 300 ayant baissé de 0,27 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 0,3 %.

Des données ont montré que l'activité des services en Chine s'est développée au rythme le plus lent en huit mois et que la confiance a atteint son niveau le plus bas en quatre ans en juin, entraînée par une croissance plus lente des nouvelles commandes, suggérant la nécessité d'une plus grande stimulation économique.

ESPOIRS DE BAISSE DES TAUX

La perspective d'une baisse prochaine des taux d'intérêt américains a freiné l'ascension du dollar. L'indice du dollar, qui mesure l'unité américaine par rapport à six autres devises, est resté stable à 105,71.

Le yen s'est légèrement affaibli à 161,63 pour un dollar, proche du plus bas de 38 ans de 161,745 qu'il a touché mardi.

Le yen a chuté de plus de 12 % par rapport au billet vert cette année, pénalisé par l'écart important entre les taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon.

Les traders sont à l'affût de signes d'intervention des autorités japonaises sur le marché des devises pour soutenir le yen fragile, certains analystes suggérant que la ligne dans le sable pourrait être plus éloignée que les niveaux actuels.

"Nous pensons que l'intérêt pour la paire a diminué car la menace d'une intervention plane autour du niveau 164-165," a déclaré Alex Loo, stratégiste macro chez TD Securities à Singapour.

Pendant ce temps, l'euro a atteint 1,07455 $, juste en dessous du plus haut de deux semaines qu'il a atteint lundi, alors que les opposants au Rassemblement national français (RN) ont intensifié leur tentative de bloquer le parti d'extrême droite du pouvoir, avec plus de candidats acceptant de se retirer du second tour de l'élection pour éviter de diviser le vote anti-RN.

Les données de mardi ont également montré que l'inflation de la zone euro a diminué le mois dernier, mais qu'une composante cruciale des services est restée obstinément élevée, ce qui a probablement alimenté les inquiétudes de certains décideurs politiques qui craignent que les pressions sur les prix intérieurs ne restent à des niveaux élevés.

La livre sterling a peu varié à 1,2685 $ avant les élections générales britanniques de jeudi, où le parti travailliste de l'opposition devrait remporter une victoire écrasante.

En ce qui concerne les matières premières, les prix du pétrole ont augmenté, les données de l'industrie américaine ayant renforcé les espoirs d'une forte demande de carburant pendant la saison estivale de conduite dans le pays qui consomme le plus de pétrole.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 0,44% à 86,62 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate étaient en hausse de 0,41% à 83,15 dollars le baril.