Les actions asiatiques ont prolongé un rallye mondial lundi sur l'optimisme de la Réserve fédérale de suspendre ses hausses de taux ce mois-ci après un rapport sur l'emploi américain mitigé, tandis que le pétrole a bondi après que l'Arabie saoudite a promis d'importantes réductions de production en juillet.

Le pétrole Brent a augmenté de 1,82 $, soit 2,4 %, pour atteindre 77,95 $ le baril, tandis que le pétrole brut américain a augmenté de 1,77 $, soit 2,4 %, pour atteindre 73,51 $. Les prix du pétrole ont récemment été mis sous pression en raison des inquiétudes croissantes concernant le ralentissement de la reprise économique en Chine. [O/R]

Le pétrole a augmenté après que l'Arabie Saoudite ait annoncé qu'elle réduirait sa production à 9 millions de barils par jour en juillet, contre environ 10 millions de bpj en mai, la plus grande réduction depuis des années, tandis qu'un accord plus large de l'OPEP+ pour limiter l'offre jusqu'en 2024 a également soutenu les contrats à terme.

"L'Arabie saoudite empêchant les prix du pétrole de descendre trop bas, nous pensons que les marchés pétroliers sont maintenant plus enclins à une pénurie plus tard cette année", a déclaré Vivek Dhar, stratège en matières premières minières et énergétiques à la Commonwealth Bank of Australia.

"Nous pensons que les contrats à terme sur le Brent atteindront 85 dollars le baril d'ici le quatrième trimestre 2023, même si l'on tient compte d'une reprise timide de la demande en Chine.

Lundi, le Nikkei japonais a bondi de 1 % pour atteindre son plus haut niveau depuis 33 ans, les actions australiennes à forte intensité de ressources ont gagné 1 % et le KOSPI sud-coréen a augmenté de 0,5 %.

Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,1 % et les contrats à terme du Nasdaq ont baissé de 0,3 % dans les heures asiatiques, après une forte hausse vendredi, entraînée par un rapport sur l'emploi américain mitigé, une résolution de la question du plafond de la dette et la perspective d'une pause des taux américains ce mois-ci.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a augmenté de 1 % vendredi et a enregistré sa sixième semaine consécutive de hausse, ce qui constitue sa meilleure série de gains depuis janvier 2020, tandis que le Dow Jones a gagné 2 % et le S&P 500 a augmenté de 1,45 %.

Les données de vendredi ont montré que l'économie américaine a créé 339 000 emplois le mois dernier, ce qui est supérieur à la plupart des estimations, renforçant les attentes d'une hausse des taux de la Fed en juillet, les marchés estimant qu'il y a 50 % de chances que cela se produise.

Cependant, la croissance modérée des salaires et l'augmentation du taux de chômage dans le rapport sur l'emploi de vendredi ont plaidé en faveur d'une pause en juin.

Les marchés penchent toujours en faveur d'une pause des taux de la Fed lors de la prochaine réunion de politique monétaire, mais ils ont exclu toute possibilité de réduction des taux d'ici la fin de l'année.

Les rendements des bons du Trésor américain à deux ans ont augmenté de 16,2 points de base vendredi pour atteindre 4,503 % et les bons à dix ans ont augmenté de 8 points de base pour atteindre 3,6903 %, en partie à cause de Fitch Ratings qui a déclaré que la note de crédit "AAA" des États-Unis resterait sous surveillance négative, malgré l'accord sur la dette.

Cela a permis au dollar de gagner 0,5 % vendredi et de rester à 104,16 contre ses pairs lundi. Le billet vert a fait un bond de 0,8% sur le yen japonais à 139,94 tandis que l'euro a baissé de 0,5% à 1,0706 $.

Le dollar australien a été le plus performant face à un billet vert fort, en hausse de 0,5% à 0,6605 $, sur les paris que la Banque de réserve d'Australie devra augmenter les taux plus haut et plus longtemps sur les pressions salariales intérieures.

La RBA tiendra une réunion de politique générale mardi. Dans le sillage d'une forte augmentation du salaire minimum pour le prochain exercice financier, les marchés sont maintenant divisés sur la question de savoir si elle maintiendra les taux stables ou si elle les augmentera encore à 4,1%.

La Banque du Canada se réunira mercredi. Une majorité d'économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Banque du Canada maintienne ses taux d'intérêt à 4,5 % pour le reste de l'année, mais le risque d'une nouvelle hausse des taux est élevé.