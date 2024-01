Les actions asiatiques sont prudentes alors que le pétrole bondit suite aux frappes américaines au Yémen

Les actions asiatiques sont restées prudentes vendredi, l'escalade du conflit dans la région de la mer Rouge ayant fait bondir les prix du pétrole, tandis que les données sur l'inflation américaine, légèrement plus élevées que prévu, n'ont pas entamé l'opinion des investisseurs quant à des réductions de taux rapides et agressives aux États-Unis et en Europe.

La hausse des taux a peut-être été favorisée par les commentaires pessimistes de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), qui a déclaré que des réductions de taux auraient lieu si la banque centrale avait la certitude que l'inflation était tombée au niveau de 2 %. Dans les dernières nouvelles, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont commencé à mener des frappes contre des cibles liées aux Houthis au Yémen, après que le groupe soutenu par l'Iran ait attaqué des navires internationaux en mer Rouge. Les contrats à terme sur le Brent ont bondi de 2 % pour atteindre 78,95 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 2,1 % pour atteindre 73,53 dollars. L'intensification du conflit en mer Rouge a maintenu les actions sur le qui-vive. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,1 %, bien que le Nikkei japonais ait gagné 1,2 % pour atteindre un nouveau plus haut de 34 ans, stimulé par la faiblesse du yen. Les données sur l'inflation en Chine ont montré que la reprise économique du pays restait faible en décembre, l'indice des prix à la consommation ayant chuté de 0,3 % par rapport à l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année 2023, l'inflation des prix à la consommation s'est établie à 0,2 %, ce qui est inférieur à l'objectif officiel d'environ 3 %. Les valeurs sûres chinoises ont reculé de 0,3 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong a également baissé de 0,3 %. Au cours de la nuit, Wall Street a inversé les baisses précédentes et est restée pratiquement stable sur la journée après que les données aient montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en décembre, avec une mesure de base étroitement surveillée qui a été légèrement supérieure au consensus. Andrew Lilley, stratégiste en chef chez Barrenjoey, a déclaré que même si les données sur l'inflation de base aux États-Unis étaient un peu plus élevées que prévu, elles ne suggéraient pas une lecture forte de l'indice PCE, qui est l'indicateur préféré de la Fed pour mesurer l'inflation. "En outre, les orateurs de la Fed qui se sont exprimés hier soir ont tous semblé un peu plus dovish qu'auparavant et ... nous n'avons pas entendu un rejet aussi fort de l'idée d'une réduction en mars de la part de tous ceux qui se sont exprimés", a-t-il ajouté. Les responsables de la Fed ont tiré peu de signaux nouveaux des données sur l'inflation, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, estimant qu'elles ne clarifiaient guère la trajectoire de l'inflation. Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré qu'il n'était pas sûr que les données indiquent suffisamment de progrès pour que la Fed commence à réduire ses taux, tandis que la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré qu'une réduction des taux en mars était "trop tôt à mon avis". Les contrats à terme ont renforcé les paris sur une réduction des taux d'intérêt en mars avec une probabilité de 73 %, contre 68 % un jour plus tôt. Ils tablent également sur un assouplissement d'environ 150 points de base cette année, contre 75 points de base pour la Réserve fédérale. "Lagarde s'est également opposée à l'idée d'une réduction des taux d'intérêt... Ainsi, dès que Lagarde changera son fusil d'épaule, ce qui s'est produit hier soir, le marché commencera à avancer le calendrier de ces réductions", a déclaré M. Lilley. Les contrats à terme Euribor sur le marché monétaire ont augmenté de 10 points de base au cours de la nuit. Les swaps ont commencé à intégrer une baisse de taux d'un quart de point en avril, avec une probabilité de 30 % d'une baisse plus importante de 50 points de base, tandis qu'un total de 148 points de base d'assouplissement a été intégré dans les prix pour cette année. Les obligations d'État sont restées stables en Asie après la hausse, tirées par la partie courte de la courbe. Le rendement à deux ans était à 4,2639% en Asie, après avoir perdu 11 points de base au cours de la nuit, tandis que le rendement à 10 ans a peu changé à 3,9828%, après avoir baissé de 5 points de base au cours de la nuit. Sur le marché des changes, le dollar n'a pas réussi à tirer profit des données sur l'inflation américaine, légèrement plus élevées que prévu. L'indice du dollar a peu changé à 102,29 contre ses principaux pairs, après avoir terminé la session précédente en légère baisse. [FRX/] L'or au comptant a augmenté de 0,3% à 2 033,63 $ l'once.