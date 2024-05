Les actions asiatiques ont commencé à vaciller jeudi après que la Réserve fédérale a annoncé des retards dans les réductions de taux d'intérêt, tandis que le dollar a chuté lourdement sur le yen dans ce que les traders ont considéré comme une intervention japonaise.

Le pétrole a fortement chuté dans la nuit alors que la perspective d'une réduction semblait plus lointaine et après une augmentation surprise des stocks américains, les contrats à terme sur le pétrole Brent atteignant un plus bas de sept semaines à 83,44 dollars.

Le Nikkei japonais a chuté de 0,7 % à l'ouverture et les actions sud-coréennes ont perdu 0,5 %. Les actions australiennes sont restées stables. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,4 % après que l'indice ait clôturé en baisse de 0,3 % durant la nuit.

La valeur du dollar a chuté de près de cinq yens en 40 minutes d'échanges à New York pour atteindre 153 yens. Il était en dernier lieu à 155,63 yens, après s'être négocié autour de 157,5 yens avant son plongeon soudain.

Ce mouvement fait suite aux fortes hausses du yen enregistrées lundi, dont les données du marché monétaire japonais suggèrent qu'elles pourraient avoir été le fruit d'une intervention à hauteur de quelque 35 milliards de dollars de ventes de dollars.

"Il y a eu une intervention (de la part du Japon)", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial en matière de change et de taux chez Macquarie, à propos du dernier bond du yen.

"Le Japon tente de dissuader les spéculateurs d'acheter des dollars et de vendre des yens en leur rendant l'expérience douloureuse.

Plus tôt, la Réserve fédérale avait maintenu ses taux d'intérêt et son président, Jerome Powell, avait déclaré aux journalistes que l'inflation était trop élevée et que les progrès réalisés pour la faire baisser étaient incertains.

"Il y a des voies pour ne pas réduire les taux et il y a des voies pour les réduire. Cela dépendra vraiment des données", a-t-il déclaré.

Les bons du Trésor se sont redressés, entraînant une baisse des rendements, car la Fed a également déclaré qu'elle ralentirait la liquidation de son bilan.

Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont baissé de 9,3 points de base pour atteindre 4,591 % à New York. Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont baissé de 10,7 points de base à 4,939%.

"Nous pensons que le marché en tire la conclusion que la Fed veut maintenant se distancer le plus possible des spéculations sur une éventuelle hausse des taux", a déclaré Steve Englander, responsable de la recherche sur les devises du G10 et de la stratégie macroéconomique de l'Amérique du Nord chez Standard Chartered, dans une note.

Après avoir prévu jusqu'à six baisses de taux pour 2024 au début de l'année, les marchés n'en prévoient plus qu'une seule, en décembre.

La nuit dernière, le fabricant de puces Qualcomm a battu les attentes du marché en matière de ventes et de bénéfices, ce qui a fait grimper ses actions de 4 % dans les échanges après les heures de bureau. Plus tard dans la journée de jeudi, l'attention se portera sur les résultats d'Apple, où les marchés se sont préparés à une forte baisse des ventes et attendent de connaître les projets de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle dans les iPhones.

Une grande partie de l'Asie revient d'un jour férié qui a entraîné la fermeture des marchés mercredi, bien que les marchés chinois des obligations, des devises et des actions restent fermés jusqu'à la fin de la semaine.

Sur le marché des changes, les gains du yen - et le soulagement que la Fed ne parle pas de hausses - ont poussé le dollar à la baisse.

Au début de la session asiatique, le dollar australien était en hausse de 0,1 % à 0,6513 $.

L'euro était stable à 1,0715 $.

En dehors du pétrole, la hausse du dollar a pesé sur les autres matières premières. Les prix du cuivre ont baissé à Londres. L'or a augmenté pendant la nuit et s'est maintenu à 2 324 dollars dans les échanges avec l'Asie.