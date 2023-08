(Alliance News) - Les actions en Europe étaient en hausse mercredi après-midi, les marchés boursiers étant d'humeur confiante à la veille de l'événement de Jackson Hole pour les banques centrales, se débarrassant des données économiques tièdes qui ont affecté la livre et l'euro.

Les valeurs des services publics ont été parmi les plus performantes de l'indice londonien FTSE 100, après une note haussière de la Royal Bank of Canada sur les services publics réglementés britanniques. National Grid et SSE ont gagné 2,4 % et 2,2 %, parmi les meilleures performances des grandes capitalisations.

Il s'agit d'une journée importante dans le calendrier des entreprises new-yorkaises, avec les résultats très attendus du deuxième trimestre de Nvidia, attendus après la cloche de clôture. Le fabricant de puces a été au cœur de l'essor de l'intelligence artificielle, et sa valeur de marché a franchi la barre des 1 000 milliards de dollars cette année.

L'indice FTSE 100 a gagné 50,00 points, soit 0,7 %, à 7 320,76. L'indice FTSE 250 a gagné 148,46 points, soit 0,8 %, à 18 172,72 points, et l'indice AIM All-Share a augmenté de 2,08 points, soit 0,3 %, à 734,26 points.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,7% à 729,69, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,7% à 15 929,52, et le Cboe Small Companies a augmenté de 0,1% à 13 400,16.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX à Francfort étaient en hausse de 0,4 %.

La livre sterling était cotée à 1,2632 USD mercredi en début d'après-midi, en baisse sensible par rapport à 1,2734 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro s'échangeait à 1,0810 USD, en baisse par rapport à 1,0851 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 145,50 yens, en baisse par rapport à 145,79 yens.

La livre a atteint son plus bas niveau depuis trois semaines, tandis que la monnaie unique s'est échangée à son plus bas niveau depuis deux mois.

"Les mauvais indices européens des directeurs d'achat ont enfoncé une porte ouverte, donnant au marché une nouvelle raison de faire ce qu'il faisait déjà, à savoir acheter le dollar", a commenté Marc Chandler, analyste chez Bannockburn Global Forex.

"L'euro s'est rapproché d'un support important autour de 1,08 dollar et la livre sterling se rapproche de l'extrémité inférieure de sa fourchette de négociation de deux cents (1,26 à 1,28 dollar).

Le secteur privé britannique est retombé dans la contraction en août, selon les résultats de l'enquête, avec une nouvelle détérioration dans le secteur des services.

L'indice composite des directeurs d'achat S&P Global/CIPS flash UK est tombé à 47,9 points en août, son plus bas niveau depuis 31 mois, contre 50,8 en juillet.

Se situant en dessous de la barre des 50 points sans changement, il montre que le secteur privé britannique est entré en contraction. Les attentes du marché étaient pour une lecture de 50,3, selon le consensus cité par FXStreet.

Après une série de lectures montrant une croissance, le PMI flash des services est tombé à un plus bas de sept mois de 48,7 points en août par rapport à 51,5 en juillet et par rapport aux attentes de 50,8. L'activité manufacturière s'est également détériorée à un rythme plus rapide que prévu, l'indice PMI passant de 45,3 à 42,5. Il s'agit d'un plus bas de 39 mois et d'un niveau inférieur aux attentes du marché (45,0).

Dans le même temps, le ralentissement du secteur privé de la zone euro s'est accentué. L'indice PMI composite flash de la Hamburg Commercial Bank est tombé à 47,0 points, son plus bas niveau depuis 33 mois, en août. Le résultat final pour juillet était de 48,6.

Matthew Ryan, analyste chez Ebury, a commenté : "Les perspectives de l'économie de la zone euro sont loin d'être favorables. Les pressions inflationnistes de base restent élevées, le resserrement des conditions monétaires réduit le pouvoir d'achat des ménages et la faiblesse de la demande chinoise semble devoir réduire les recettes d'exportation. Pour l'instant, nous continuons de prévoir une dernière hausse des taux d'intérêt de la part de la Banque centrale européenne lors de ses réunions de septembre ou de novembre, même si la faiblesse de la croissance laisse penser que la fin des hausses n'est pas très éloignée. Cela pourrait représenter un risque de baisse pour notre opinion par ailleurs haussière sur l'EUR/USD".

Mercredi, l'indice PMI flash américain sera publié à 14 h 45 (heure française).

À Londres, les sociétés pharmaceutiques GSK et AstraZeneca, parmi les plus grands composants du FTSE 100, ont ajouté 1,6 % et 0,8 %.

GSK a annoncé les résultats positifs du tout premier essai d'efficacité de son traitement préventif contre le zona, le Shingrix, en Chine. AstraZeneca et son partenaire Daiichi Sankyo ont annoncé que leur médicament contre le cancer Enhertu avait reçu une nouvelle approbation au Japon.

JD Sports a chuté de 4,0 %, malgré un début de séance positif. Les résultats mal accueillis de son homologue Foot Locker ont nui à l'action. Foot Locker a déclaré que ses ventes ont chuté de 9,9 % au cours du deuxième trimestre qui s'est terminé le 29 juillet. Foot Locker, société cotée à New York, a déclaré avoir constaté un "fléchissement des tendances" en juillet. L'action a plongé de 27 % dans les transactions de pré-marché.

Ithaca Energy a perdu 2,1 % et figure parmi les plus mauvais élèves du FTSE 250. La société a déclaré qu'elle avait gardé le contrôle sur les investissements en raison de l'impôt britannique sur les bénéfices exceptionnels.

Ithaca a déclaré que les investissements dans son "portefeuille exploité et non exploité ont été et seront réduits" en raison de la taxe sur les bénéfices de l'énergie. Cela signifie qu'il y aura un report et une annulation de certains projets en 2023 et 2024.

Cela aura un impact sur ses perspectives de production. Ithaca s'attend à ce que la production de 2024 soit plus faible que celle de cette année. Ses prévisions pour 2023 ont été maintenues entre 68 000 et 74 000 barils équivalent pétrole par jour.

Au premier semestre, la production a augmenté de 14 % pour atteindre 75 755 barils équivalent pétrole par jour.

Costain a gagné 5,2 %. L'entreprise de construction envisage la reprise de son dividende, après une pause de quatre ans.

"L'augmentation de la performance opérationnelle et les résultats positifs concernant la révision et le refinancement des retraites permettent au conseil d'administration d'envisager la reprise des paiements de dividendes, y compris le paiement d'un dividende intérimaire pour la période allant jusqu'au 30 juin", a déclaré le directeur général Alex Vaughan.

Ailleurs à Londres, Jadestone Energy a gagné 28 %. La société pétrolière et gazière axée sur l'Asie-Pacifique a progressé dans les réparations de son navire flottant de production, de stockage et de déchargement Montara Venture en Australie.

La production est temporairement interrompue en raison d'un petit défaut entre le réservoir d'eau 4S et le réservoir de pétrole 5C, mais les réparations ont progressé conformément aux attentes, a déclaré l'entreprise.

Les actions à New York sont appelées à ouvrir en hausse mercredi. L'indice Dow Jones Industrial Average est en hausse de 0,4 %, l'indice S&P 500 de 0,5 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,6 %.

L'action de Nvidia était en hausse de 0,9 % avant la publication de ses résultats trimestriels.

"L'attention portée aux résultats semble s'intensifier aujourd'hui, Nvidia, l'un des piliers de l'intelligence artificielle, étant susceptible d'influencer le sentiment général lors de la publication de ses résultats trimestriels. Les marchés s'attendent à voir une augmentation spectaculaire des revenus liés à l'intelligence artificielle ce trimestre, les ventes de la puce H100 fournissant un indicateur de l'adoption et de l'expansion de l'intelligence artificielle", a commenté Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets.

"Les résultats de Nvidia semblent dominer le sentiment technologique, avec des entreprises comme Microsoft, Google, Meta, IBM, Oracle et Amazon qui s'attendent particulièrement à une volatilité basée sur la force ou la faiblesse des résultats de Nvidia. Pendant ce temps, les marchés se préparent pour le Symposium de Jackson Hole de demain, avec l'apparition de Powell [président de la Réserve fédérale] vendredi comme principal événement à noter."

L'or était coté à 1 901,62 USD l'once mercredi en début d'après-midi, en hausse par rapport aux 1 897,80 USD de mardi. Le pétrole Brent s'échangeait à 82,78 USD le baril, en baisse par rapport à 84,25 USD.

