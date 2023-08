Les actions australiennes ont reculé lundi, plombées par les secteurs de la santé et de la finance, les investisseurs restant prudents quant aux perspectives de croissance économique mondiale après la publication d'un rapport faisant état d'un ralentissement du marché de l'emploi aux États-Unis.

L'indice S&P/ASX 200 a terminé en baisse de 0,2 % à 7 309,2 points. L'indice de référence a baissé de 0,2 % vendredi.

L'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu en juillet, selon le rapport sur l'emploi du département du travail américain vendredi, tandis que localement, la Reserve Bank of Australia a revu à la baisse ses perspectives de croissance économique et d'inflation pour l'année.

Les marchés mondiaux se concentrent désormais sur les chiffres de l'inflation aux États-Unis et en Chine, les deux plus grandes économies du monde, qui doivent être publiés cette semaine, afin d'obtenir des indications sur la reprise économique.

"La faiblesse et la volatilité accrue du marché australien aujourd'hui sont largement attribuées aux prochaines données sur l'inflation aux États-Unis en juillet", a déclaré Glenn Yin, responsable de la recherche et de l'analyse chez AETOS Capital Group.

"Les marchés s'attendent maintenant à un rebond de l'IPC après 12 mois de baisses consécutives, de sorte que le sentiment d'aversion au risque est bien présent, les prix du pétrole brut ayant gagné près de 20 % le mois dernier", a déclaré M. Yin.

À Sydney, les valeurs financières ont glissé de 0,4 %, les quatre grandes banques ayant clôturé en territoire négatif.

Également du côté des perdants, les actions du secteur de la santé ont clôturé en baisse de 1,1 %, les principaux acteurs du secteur, ResMed et CSL, ayant dérapé de 4 % et de 1,2 %, respectivement.

Les mineurs ont perdu 0,4 %, les contrats à terme sur le minerai de fer ayant chuté, les marchés étant de plus en plus agités en raison de l'absence de détails sur les mesures de relance de la Chine. Les principaux acteurs du secteur, BHP, Fortescue et Rio Tinto, ont reculé de 0,4 % à 1,4 %.

À l'inverse, les valeurs énergétiques ont progressé de 0,3 % grâce à la fermeté des prix du pétrole, les principaux producteurs, l'Arabie saoudite et la Russie, s'étant engagés à maintenir l'offre à un niveau bas pendant un mois supplémentaire.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, l'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a terminé en baisse d'environ 0,1 % pour clôturer la séance à 11 934,2 points. (Reportage de Riya Sharma à Bengaluru ; Reportage complémentaire de Aishwarya Nair à Bengaluru ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)