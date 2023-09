(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient dans le rouge à la mi-journée mercredi, les marchés restant inquiets quant à la perspective que les taux d'intérêt mondiaux restent élevés plus longtemps.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 22,94 points, soit 0,3 %, à 7 602,78. Le FTSE 250 a perdu 55,60 points, soit 0,3 %, à 18 281,05 points, et l'AIM All-Share est resté pratiquement stable à 730,07 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,3 % à 759,43, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,4 % à 15 919,08, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,3 % à 13 238,67.

Un membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne a déclaré qu'il n'excluait pas une nouvelle hausse des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, selon une interview publiée mercredi.

On ne peut "pas nécessairement" dire que la dernière phase de hausse des taux d'intérêt directeurs a atteint son apogée, a déclaré Frank Elderson, membre du conseil d'administration de la BCE, à l'agence de presse Market News International.

La banque centrale a relevé ses taux d'intérêt directeurs pour la dixième fois consécutive au début du mois, dans le but de ramener l'inflation au niveau visé de 2 % à moyen terme.

La semaine suivante, la Réserve fédérale américaine a laissé mercredi son taux d'intérêt de référence à son plus haut niveau depuis 22 ans, mais a indiqué qu'elle s'attendait toujours à une nouvelle hausse avant la fin de l'année et à moins de réductions que prévu l'année prochaine.

Le président de la Fed, Jerome Powell, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse après la décision, s'est engagé à maintenir les taux restrictifs jusqu'à ce qu'il soit certain que l'inflation redescende à 2 %, affirmant qu'il y avait "un long chemin à parcourir".

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré que les perspectives de taux, la menace imminente d'une fermeture du gouvernement au Congrès, la faible confiance des consommateurs américains cette nuit et la poursuite des actions syndicales par les ouvriers de l'automobile du pays créaient une "atmosphère d'instabilité" qui n'était pas un "cocktail heureux pour les actions".

La confiance des consommateurs américains a baissé pour le deuxième mois consécutif en septembre, selon des données publiées mardi, alors que les perspectives à court terme des gens concernant les affaires, le marché du travail et les conditions de revenu se sont détériorées.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est tombé à 103 ce mois-ci, contre 108,7 en août, chiffre révisé à la hausse.

Lundi, l'agence de notation Moody's a averti qu'une fermeture du gouvernement américain ce week-end, sur fond d'impasse politique au Congrès, aurait des conséquences négatives sur la note de crédit de premier rang du pays.

À Londres, Centrica a été l'une des plus mauvaises performances des blue-chips à la mi-journée, en baisse de 3,8 % après que Morgan Stanley a réduit le propriétaire de British Gas à "equal-weight".

Land Securities a baissé de 2,7 % bien qu'il ait déclaré que la demande des clients pour ses espaces de bureaux à Londres est restée forte depuis la fin du mois de mars.

Par conséquent, au cours des cinq premiers mois de l'exercice financier actuel de Landsec, le taux d'occupation de son portefeuille du centre de Londres a augmenté d'un point de pourcentage pour atteindre 96,9 %. Landsec a déclaré avoir signé, ou être sur le point de signer, 17 millions de livres sterling de locations au cours de la période, soit 3 % de plus que la valeur locative estimée.

De manière significative, Landsec a déclaré que ses bureaux situés près de la gare Victoria, qui représentent la moitié de ses activités dans le centre de Londres, sont désormais loués à 100 %.

Dans le FTSE 250, Ithaca Energy a été l'action la plus performante, avec une hausse de 8,6 %. Aux côtés d'Equinor UK, elle investira 3,8 milliards d'USD dans le développement de Rosebank sur le plateau continental britannique.

Le champ pétrolier a été approuvé par l'autorité de régulation du gouvernement britannique, la North Sea Transition Authority. Le gouvernement britannique espère que ce projet, critiqué par les groupes écologistes, permettra d'injecter des milliards de livres dans l'économie.

"Le gisement de Rosebank produira plus de 21 millions de pieds cubes carrés de gaz naturel par jour, soit l'équivalent de la consommation quotidienne de la ville d'Aberdeen", a déclaré Ithaca.

La première production est prévue entre 2026 et 2027.

Ailleurs à Londres, Alfa Financial Software a fait un bond de 13 % après avoir confirmé qu'il avait entamé des discussions préliminaires avec Thomas H Lee Partners au sujet d'une éventuelle offre publique d'achat.

Le développeur de logiciels a précisé qu'il n'y avait aucune certitude qu'une offre ferme soit faite. Il n'a pas divulgué d'autres détails.

Sur l'AIM, Tasty a chuté de 25 % après que le propriétaire et exploitant de restaurants a annoncé une perte accrue au cours du semestre clos le 25 juin, en raison de dépenses d'exploitation plus élevées.

Au cours des 26 semaines qui se sont terminées le 25 juin, la perte avant impôts de la société s'est creusée pour atteindre 6,2 millions de livres sterling, contre 2,7 millions de livres sterling l'année précédente. Son chiffre d'affaires est resté pratiquement inchangé, passant de 21,5 millions de livres sterling à 21,7 millions de livres sterling.

Cependant, les dépenses d'exploitation de Tasty sont passées de 2,8 millions de livres sterling à 5,2 millions de livres sterling et le coût des ventes a augmenté de 20,4 millions de livres sterling à 21,8 millions de livres sterling.

Tasty a expliqué que le marché de la restauration décontractée est confronté à des pressions inflationnistes sur les coûts des aliments, de la main-d'œuvre et des services publics, et a déclaré que ces vents contraires devraient se poursuivre au cours du second semestre 2023.

En Europe, le CAC 40 à Paris est resté stable, tandis que le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,2 %.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse après une forte liquidation mardi. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,2 %, l'indice S&P 500 de 0,3 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,3 %.

Le billet vert était plus fort mercredi après-midi. La livre était cotée à 1,2151 USD à la mi-journée mercredi à Londres, en baisse par rapport à 1,2163 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro s'est établi à 1,0557 USD, en baisse par rapport à 1,0576 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,19 yens, en hausse par rapport à 148,91 yens.

Le pétrole Brent était coté à 93,41 USD le baril à la mi-journée à Londres mercredi, en hausse par rapport aux 92,37 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'or était coté à 1 895,50 USD l'once, en forte baisse par rapport aux 1 903,23 USD.

