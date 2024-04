Les actions américaines se sont fortement repliées vendredi, tandis que le dollar s'est raffermi, les investisseurs étant confrontés à des tensions géopolitiques croissantes et à une inflation persistante qui pourrait entraîner des divergences de politique monétaire entre les États-Unis et l'Europe.

L'indice MSCI des actions mondiales était en baisse de 1,2 %, sa plus forte baisse en une journée depuis environ six mois, entraînée par les performances des États-Unis.

Les principaux indices de Wall Street ont tous chuté de plus de 1 %, le S&P 500 affichant sa plus forte baisse en une journée depuis le 31 janvier, alors que la saison des résultats du premier trimestre a démarré sur une note morose avec les rapports des grandes banques.

"Nous avons un mélange de risques géopolitiques élevés, d'inquiétudes sur l'inflation et de légères déceptions (sur les bénéfices)", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en matière d'investissement chez Edward Jones.

Les craintes que l'Iran ne riposte à une attaque aérienne contre son ambassade à Damas, qu'il impute à Israël, ont plané sur les marchés, soutenant le pétrole et provoquant des mouvements vers l'or et d'autres valeurs refuges. Israël n'a pas revendiqué la frappe aérienne du 1er avril.

Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi qu'il s'attendait à ce que l'Iran attaque Israël "plus tôt que tard" et a mis Téhéran en garde.

On craint que l'Iran n'attaque Israël", a déclaré Kristina Hooper, stratège en chef pour les marchés mondiaux chez Invesco. "Le risque géopolitique est à l'origine d'une grande partie des mouvements.

Les perspectives des banques centrales ont également retenu l'attention. La Banque centrale européenne a indiqué jeudi qu'elle pourrait commencer à réduire ses taux, tandis qu'une inflation plus élevée que prévu mercredi a repoussé les paris sur la première réduction de la Réserve fédérale à plus tard dans l'année.

L'indice du dollar a gagné 0,69 % et a atteint son plus haut niveau depuis plus de cinq mois. L'euro a baissé de 0,76 %.

Joseph Trevisani, analyste principal chez FX Street à New York, a déclaré : "Nous avons un dollar qui joue sur la force des taux d'intérêt américains, c'est ce qui se passe ici".

Le yen japonais a suivi la tendance, se raffermissant de 0,02% contre le dollar après avoir atteint son plus bas niveau depuis 34 ans dans la journée, les investisseurs étant à l'affût de signes d'intervention de la part des autorités de Tokyo.

A Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a perdu 475,84 points, soit 1,24%, à 37 983,24, le S&P 500 a perdu 75,65 points, soit 1,46%, à 5 123,41 et le Nasdaq Composite a perdu 267,10 points, soit 1,62%, à 16 175,09.

Les investisseurs ont digéré les résultats de JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo, l'indice S&P 500 Banks ayant chuté de 3,3 %.

L'indice européen STOXX 600 a augmenté de 0,14%.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 5,9 points de base à 4,518 %, contre 4,576 % jeudi soir.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Boston, Susan Collins, envisage deux réductions des taux d'intérêt cette année, alors que l'on s'attend à ce qu'il faille encore du temps pour que l'inflation revienne aux niveaux visés.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed réduise son taux principal d'environ 48 points de base cette année, après que les traders aient commencé 2024 en pariant sur des réductions d'environ 150 points de base.

Les prix du pétrole ont augmenté en raison des tensions au Moyen-Orient.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,75% à 85,66 dollars le baril et le Brent s'est établi à 90,45 dollars le baril, en hausse de 0,79% sur la journée.

L'or au comptant a perdu 1,24% à 2 343,76 dollars l'once, après avoir dépassé les 2 400 dollars l'once pour atteindre un record historique.