Les actions asiatiques et les rendements obligataires ont chuté vendredi, tandis que les devises refuges, l'or et le pétrole brut ont bondi après les informations faisant état d'une escalade brutale des hostilités au Moyen-Orient.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique a chuté de 2,3 % et les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé de 1,5 % à la suite d'informations médiatiques selon lesquelles des missiles israéliens ont frappé un site en Iran.

Les rendements du Trésor américain à long terme ont chuté de 13,5 points de base pour atteindre 4,512 %. Le yen, valeur refuge, s'est apprécié d'environ 0,4 % par rapport au dollar et de 0,7 % par rapport à l'euro, tandis que le franc suisse s'est apprécié d'environ 0,9 % par rapport au dollar.

L'or a bondi de 1,3 % pour atteindre 2 409,45 dollars, se rapprochant ainsi de son record historique de la semaine dernière à 2 431,29 dollars.

"Nous avons assisté à un mouvement massif de réduction des risques", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ.

"Les marchés seront très inquiets de voir le début d'une escalade, ce qui pourrait créer une énorme volatilité au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de plus de 3 % en raison des craintes d'interruption de l'approvisionnement au Moyen-Orient.

Le bitcoin a chuté de 6,2 % pour atteindre son plus bas niveau en un mois et demi, à 59 590,74 dollars.

ABC News a cité un responsable américain indiquant que des missiles israéliens avaient frappé un site en Iran, tandis que l'agence de presse iranienne Fars a déclaré que des explosions avaient été entendues dans un aéroport de la ville d'Isafahan.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait promis des représailles en début de semaine après que l'Iran eut lancé des centaines de drones et de missiles dans le cadre d'une attaque directe sans précédent contre Israël au cours du week-end.

Cette attaque avait été lancée en réponse à une frappe israélienne présumée sur le complexe de l'ambassade iranienne en Syrie, qui avait tué des commandants militaires iraniens de haut rang.

Le Nikkei japonais a chuté de 3,3 %, tandis que l'indice boursier de Taïwan a dérapé de 3,8 %. Le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 2 %.

Les marchés boursiers étaient déjà orientés à la baisse avant les gros titres sur le Moyen-Orient, car les données économiques américaines plus robustes ont incité les responsables de la Réserve fédérale à signaler qu'ils n'étaient pas pressés d'abaisser les taux d'intérêt.

Les actions du secteur des puces ont été particulièrement touchées par la perspective d'une politique monétaire durablement restrictive et par la déception des investisseurs face à la décision de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co de ne pas modifier ses plans de dépenses d'investissement. L'action a chuté de 6,6 %.

Un jour plus tôt, ASML, le plus grand fournisseur d'équipements pour les fabricants de puces électroniques, a fait état de nouvelles réservations peu réjouissantes.

"Les marchés subissent un triple coup dur, car la volonté de la Fed de se montrer plus ferme chaque jour et les bénéfices des semi-conducteurs n'ont pas été à la hauteur jusqu'à présent", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie de change chez Saxo.

"Pour couronner le tout, les risques géopolitiques se sont à nouveau intensifiés... et le sentiment de risque pourrait rester faible alors que nous attendons plus de détails sur les dégâts et les victimes."