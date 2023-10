Les actions et les devises de la plupart des marchés émergents ont été mises sous pression mercredi, les investisseurs restant à l'écart des grands paris alors que les prix du pétrole ont grimpé à la suite de l'intensification des tensions au Moyen-Orient.

Les prix du pétrole ont bondi après que des centaines de personnes ont été tuées dans l'explosion d'un hôpital à Gaza, suscitant des craintes que le conflit ne s'étende à l'ensemble de la région et n'implique de grands fournisseurs de pétrole tels que l'Iran.

En outre, la Jordanie a annulé un sommet avec le président américain Joe Biden et les dirigeants égyptiens et palestiniens.

Les monnaies des grands importateurs de pétrole brut, comme la lire turque, ont atteint un niveau record de 28,05 contre le dollar, tandis que la roupie indienne est restée stable.

"Le conflit au Moyen-Orient représente un risque pour la politique monétaire des marchés émergents", a déclaré Shaun Murison, analyste principal chez IG Markets.

"Les prix du pétrole ont repris une trajectoire ascendante qui, si elle se prolonge ou se maintient, exercera une pression significative sur les coûts de ces économies.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents a baissé de 0,5 %, tandis que l'indice des devises était stable à 0900 GMT.

Dans une certaine mesure, une série de données chinoises a suggéré qu'une récente série de mesures politiques a aidé à soutenir une reprise timide dans la deuxième plus grande économie du monde.

Le yuan au comptant s'est renforcé après que les données aient signalé que le produit intérieur brut (PIB) a augmenté au cours du troisième trimestre, tandis que la production industrielle et les ventes au détail de septembre ont augmenté et ont dépassé les attentes.

Cependant, la prudence s'est installée lorsque la date limite de paiement du coupon de 15 millions de dollars de Country Garden a expiré sans qu'aucun paiement n'ait été annoncé et le secteur immobilier de Hong Kong a clôturé en baisse de 0,7 %.

Les devises plus risquées des marchés émergents ont connu peu d'évolution récemment, les investisseurs restant prudents face à la spirale du conflit entre Israël et le Hamas, tout en gardant un œil sur les perspectives de la politique monétaire américaine et les signes d'une reprise en Chine.

Le shekel israélien a perdu 0,1 % et les obligations d'État ont baissé après que l'agence de notation Fitch a placé la note de la dette souveraine sous surveillance négative et a mis en garde contre une action de notation négative en cas d'escalade majeure du conflit.

Pendant ce temps, le fonds souverain d'Arabie Saoudite a commencé à prendre des commandes pour sa première obligation islamique à double tranchée libellée en dollars.

Ailleurs, le rand sud-africain a augmenté de 0,3 % après que les données aient montré que l'inflation des consommateurs en septembre a augmenté à 5,4 % en glissement annuel, contre 4,8 % en août.

Murison a déclaré que les chiffres n'étaient pas susceptibles de changer la trajectoire de la politique monétaire en Afrique du Sud et que les attentes sont que la banque centrale maintiendra les taux de prêt aux niveaux actuels jusqu'à la fin de l'année.

Pour le GRAPHIQUE sur les performances des marchés des changes émergents en 2023, voir http://tmsnrt.rs/2egbfVh Pour le GRAPHIQUE sur les performance de l'indice MSCI des pays émergents en 2023, voir https://tmsnrt.rs/2OusNdX

(rapport de Johann M Cherian à Bengaluru ; édition de Robert Birsel)