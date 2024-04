Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté d'environ 1 % mardi et le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois, après que des données montrant une forte demande de main-d'œuvre ont augmenté la perspective que la Réserve fédérale pourrait retarder la réduction des taux d'intérêt.

Le dollar a également atteint son plus haut niveau depuis quatre mois par rapport aux principales monnaies d'échange, mais a ensuite reculé, les craintes d'une intervention des autorités japonaises ayant ralenti les gains du dollar par rapport au yen.

Le bitcoin a également chuté, perdant 7,5 % à un moment donné, car les actifs à risque ont été mis à mal par les craintes que les réductions de taux ne soient pas aussi rapides que prévu. L'indice du dollar, qui mesure la valeur de la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, a baissé de 0,19 %. L'or a atteint un nouveau sommet.

Les offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'œuvre, ont augmenté de 8 000 pour atteindre 8,756 millions le dernier jour de février, a déclaré le Bureau des statistiques du travail du département du Travail. Les données de janvier du rapport JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) ont été révisées à la baisse et font état de 8,748 millions de postes non pourvus.

"Nous sommes de nouveau dans une situation où les bonnes nouvelles sont les mauvaises, car les données économiques publiées récemment, y compris le rapport JOLTS d'aujourd'hui, ont reflété une économie assez robuste", a déclaré Russell Price, économiste en chef chez Ameriprise Financial à Troy, dans le Michigan.

"Si l'on ajoute à cela le fait que l'inflation est en train de se stabiliser, la perspective d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale s'en trouve repoussée.

La jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,60 %, tandis qu'à Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,09 %, l'indice S&P 500 a perdu 0,88 % et l'indice Nasdaq Composite a chuté de 1,16 %.

Une baisse de 5,5 % des actions de Tesla a également pesé sur Wall Street après que les livraisons trimestrielles ont chuté pour la première fois en près de quatre ans et n'ont pas atteint les estimations de Wall Street.

Plus tôt en Europe, l'indice pan-régional STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,80 % à un plus bas d'une semaine après avoir atteint un plus haut historique intrajournalier. La spéculation sur l'imminence d'une baisse des taux d'intérêt a convaincu les investisseurs d'acheter des actifs à risque au cours des dernières semaines.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté lundi après que les données manufacturières aient augmenté pour la première fois depuis septembre 2022 et que l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) ait été révisé à la hausse la semaine dernière pour le mois de janvier, les dépenses de consommation ayant explosé en février.

"Lorsque les données de l'ISM ont rebondi au-dessus de la ligne des 50, cela a effacé les paris de récession pour beaucoup de gens et a également fait avancer ou reculer les attentes de réduction des taux", a déclaré Phillip Colmar, stratège mondial chez MRB Partners à New York.

"L'économie n'est pas du tout favorable aux réductions de taux. Elle signale ce que nous avons suggéré, à savoir qu'aucune réduction de taux n'est nécessaire", a déclaré M. Colmar. "Et l'inflation n'est pas non plus favorable à la Fed.

Les rendements des bons du Trésor à plus long terme ont atteint des sommets plurimensuels, le rendement du billet de référence à 10 ans atteignant 4,405 %, son niveau le plus élevé depuis le 28 novembre. Il était en hausse de 3,4 points de base à 4,363 %.

Le rendement des obligations à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 1,9 point de base à 4,699 %.

De l'autre côté de l'Atlantique, l'activité manufacturière de la zone euro s'est contractée à un rythme encore plus rapide en mars qu'en février, la demande continuant de chuter et l'inflation allemande se ralentissant. Le bund allemand à 10 ans a perdu 1,2 point de base à 2,398 %.

Les données sur l'inflation dans la zone euro sont attendues mercredi et seront suivies de près pour savoir quand la Banque centrale européenne réduira ses taux d'intérêt.

Le yen s'est renforcé de 0,05 % par rapport au dollar, à 151,58, après avoir chuté à 151,79. Il a évolué dans une fourchette étroite depuis qu'il a atteint un creux de 34 ans à 151,975 mercredi, ce qui a incité le Japon à multiplier les avertissements d'intervention.

Mardi, le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a réaffirmé qu'il n'excluait aucune option pour répondre aux mouvements désordonnés des devises.

Le baril de Brent a brièvement dépassé les 89 dollars pour la première fois depuis octobre, l'approvisionnement en pétrole étant confronté à de nouvelles menaces liées aux attaques ukrainiennes contre les installations énergétiques russes. L'Ukraine a frappé l'une des plus grandes raffineries russes mardi.

Le brut américain a augmenté de 1,44 $ pour s'établir à 85,15 $ le baril et le Brent a augmenté de 1,50 $ à 88,92 $ le baril.

L'or a atteint un nouveau record, les traders s'étant emparés de l'actif refuge dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, ignorant largement un dollar toujours fort et des paris tempérés sur des réductions de taux aux États-Unis.

L'or au comptant a atteint un record historique de 2 276,89 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain se sont établis à 2 281,8 dollars, soit une hausse de 1,1 %.