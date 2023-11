(Alliance News) - ADM Energy PLC a déclaré mardi qu'elle avait accepté les conditions modifiées d'un prêt convertible garanti et qu'elle avait réduit sa dette de plus de 1,0 million de livres sterling par le biais de diverses transactions.

Les actions d'ADM Energy étaient en baisse de 9,8 % à 0,45 pence à Londres mardi après-midi.

L'investisseur en ressources naturelles basé à Londres a déclaré que les transactions combinées ont entraîné une "réduction significative du passif", diminuant sa dette nette d'environ 1,1 million de livres sterling.

ADM a déclaré avoir convenu avec OFX Holdings LLC de conditions modifiées pour son acquisition de Blade Oil V à la fin du mois de mai, ce qui lui permet de se concentrer sur le développement d'actifs générateurs de trésorerie. Selon le nouvel accord, les intérêts d'ADM dans les concessions du Texas et du Kansas sont cédés à OFXH, qui annulera 250 000 USD de dettes d'ADM.

ADM a déclaré qu'en raison de ces modifications, le montant total maximum de l'acquisition de Blade V a été ramené à 1,2 million USD, contre 1,6 million USD précédemment.

ADM et OFXH ont également convenu de consolider les prêts restants du premier à OFXH, dont les avances s'élèvent à 337 500 USD.

Enfin, ADM a indiqué qu'elle avait accepté de modifier les conditions de l'emprunt convertible garanti, pour lequel elle avait reçu fin mai des souscriptions d'un montant total de 900 000 USD. ADM a reçu à ce jour un produit brut de 425 000 USD.

ADM a déclaré qu'en vertu des nouvelles conditions, elle n'est plus tenue d'utiliser 100 % du produit pour financer le développement du bail d'Altoona. Au lieu de cela, elle doit utiliser au moins 50 % du produit brut pour financer des projets détenus par la filiale américaine ADM Energy (USA) Inc. ou des investissements dans ses intérêts commerciaux. Elle peut utiliser jusqu'à 30 % pour financer les besoins généraux en fonds de roulement et jusqu'à 20 % pour des dettes rachetées avec une décote d'au moins 50 %. La redevance prioritaire de 1,25 % qui devait être accordée à Altoona a été remplacée par une participation de 10 % au bénéfice avant impôt d'ADM Energy USA.

ADM estime que les transactions susmentionnées lui permettront d'attirer des capitaux supplémentaires, ce qui lui donnera plus de souplesse et l'aidera à poursuivre ses projets et ses objectifs d'investissement.

Stefan Olivier, directeur général, a déclaré que les transactions se traduiront par "une augmentation directe de la valeur de l'actif net au profit des actionnaires" et que le soutien d'OFXH "reste une source importante de force et de stabilité".

"ADM abordera 2024 dans une position beaucoup plus forte qu'en 2023 pour faire avancer les intérêts commerciaux de l'entreprise", a-t-il ajouté.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.