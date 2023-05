(Alliance News) - Orcadian Energy PLC a déclaré lundi que sa licence P2320 a expiré après que l'Autorité de transition de la mer du Nord a rejeté sa demande d'extension de la phase A de la licence.

Les actions d'Orcadian ont baissé de 25 % à 4,66 pence chacune à Londres lundi après-midi.

La société de développement pétrolier et gazier axée sur la mer du Nord a déclaré que les cessions potentielles d'intérêts dans des sous-zones de la licence à Rapid Oil Production Ltd et Carrick Resources Ltd n'auront plus lieu en conséquence.

En août de l'année dernière, Orcadian avait signé un accord officiel avec Carrick concernant une sous-zone de la licence P2320, qui contient le gisement de Carra. Dans le cadre de cet accord, Orcadian a cédé à Carrick une participation de 50 % dans la sous-zone. En janvier de cette année, Orcadian a accepté de céder à Rapid Oil ses intérêts dans les découvertes de Crinan et de Dandy dans la partie centrale de la mer du Nord britannique.

La zone de licence P2320 contient les champs pétroliers de Blakeney, Feugh, Dandy et Crinan et a contribué à la gestion de la production excédentaire de gaz.

Orcadian a déclaré qu'elle était actuellement en pourparlers avec "plusieurs contreparties" concernant le forage d'un puits d'exploration dans l'ancienne zone de licence P2320, certaines d'entre elles ayant accepté un accord de non-concurrence avec Orcadian. Cela signifie que toute nouvelle demande de licence dans la même zone par les entreprises se ferait en partenariat avec Orcadian. La société s'attend à ce que le processus prenne jusqu'à six mois.

Le directeur général, Steve Brown, a déclaré : "Nous aurions évidemment préféré que la NSTA prolonge la phase A de P2320, mais nous sommes heureux d'avoir fait avancer les discussions sur les perspectives que nous avions identifiées dans la région avec plusieurs partenaires potentiels, qui ont accepté de conclure avec nous des accords de non-concurrence.

Par Sabrina Penty ; journaliste d'Alliance News

