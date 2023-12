(Alliance News) - Orcadian Energy PLC a déclaré lundi avoir conclu un accord conditionnel pour la vente de son actif le plus important, bien que le groupe ne soit pas encore rentable.

Les actions d'Orcadian ont baissé de 15% à 14,02 pence chacune à Londres lundi matin.

Le développeur de pétrole et de gaz de la mer du Nord a affiché des pertes avant impôts de 1,2 million de livres sterling pour l'exercice clos le 30 juin, en baisse par rapport aux 1,6 million de livres sterling de l'exercice précédent.

Orcadian a également confirmé la signature d'un accord conditionnel de vente et d'achat avec Ping Petroleum PLC. Cet accord permettra à Ping d'acquérir une participation opérationnelle de 81 % dans la licence du champ Pilot d'Orcadian.

Pilot, le champ qui possède les plus grandes réserves du portefeuille d'Orcadian, a été décrit par la société comme "l'un des projets de développement pétrolier les plus passionnants sur le plateau continental britannique".

Orcadian a précédemment déclaré que le montant total de la vente, qui lui laissera une participation de 19 % dans la licence Pilot, s'élèverait à 3,1 millions USD, plus le paiement des coûts historiques encourus par Orcadian à ce jour.

L'opération s'accompagne d'une prolongation de deux ans de la deuxième période de validité de la licence pilote, à condition que la transaction soit achevée avant la fin du premier trimestre 2024.

Le groupe a également obtenu 500 000 GBP de fonds propres grâce à l'émission de 3,6 millions de nouvelles actions au prix de 14 pence chacune, soit une décote d'environ 15 % par rapport au cours de clôture de la société, qui était de 16,5 pence vendredi.

Les investisseurs auront également la possibilité de souscrire une action ordinaire d'Orcadian au prix de 25 pence chacune.

Selon Orcadian, ces fonds serviront à financer "le fonds de roulement à court terme et les coûts liés à la progression de l'accord de vente et d'achat avec Ping Petroleum".

Les nouvelles actions devraient être admises à la négociation sur l'AIM vers le 5 janvier.

En termes d'endettement, Orcadian doit encore lever des fonds pour rembourser un prêt de 1,0 million de livres sterling conclu en juillet 2019 avec Shell International Trading and Shipping Company Ltd.

Au 30 juin 2023, Orcadian doit 991 339 GBP, dont la date de remboursement a été repoussée au 13 mars 2024.

La société a également déposé trois demandes de licence pour des opportunités gazières et pétrolières en mer du Nord. Les résultats de ces demandes seront publiés au cours du premier trimestre 2024.

Le groupe a également identifié "d'importantes opportunités d'évaluation à la hausse" dans les champs d'Elke et de Narwhal, dans lesquels il détient une participation de 100 %, à la suite d'une analyse des attributs sismiques réalisée par TGS.

Le directeur général d'Orcadian, Steve Brown, a déclaré : "Nous clôturons l'année civile 2023 avec une réelle satisfaction d'avoir signé un SPA avec Ping et nous sommes impatients de faire progresser cet accord au premier trimestre 2024, avec l'approbation des actionnaires, et de faire potentiellement avancer le projet Pilot sous leur nouvelle direction. La définition des actifs d'Elke et de Narwhal a été considérablement améliorée par les récents travaux sismiques sur lesquels nous avons l'intention de nous appuyer pour maximiser la valeur de ces actifs."

