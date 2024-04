(Alliance News) - Union Jack Oil PLC a déclaré lundi que des progrès "positifs" ont été réalisés dans l'un de ses projets clés en Amérique du Nord.

La société pétrolière et gazière centrée sur le Royaume-Uni et les États-Unis détient une participation de 45 % dans la zone d'intérêt West Bowlegs dans l'Oklahoma.

La société a confirmé le potentiel du puits Andrews 1-17 à la suite d'un programme de forage de 4 600 pieds qui a révélé des concentrations élevées de gaz et une grande porosité sur le site.

Les tests effectués par l'opérateur du site, Reach Oil & Gas Inc, devraient commencer dans les quatorze prochains jours et le projet reste sans incident et en deçà du budget.

David Bramhill, président exécutif d'Union Jack, a déclaré : "Au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur les caractéristiques techniques et de production du puits au cours des prochaines semaines, je suis certain que nos activités de forage aux États-Unis s'accéléreront et qu'une nouvelle phase de croissance positive s'ajoutera aux projets déjà fructueux de la société, des deux côtés de l'Atlantique".

Les actions d'Union Jack ont augmenté de 11 % à 21,16 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Elijah Dale, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.