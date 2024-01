(Alliance News) - Union Jack Oil PLC a déclaré lundi avoir réalisé un chiffre d'affaires de plus de 18 millions de dollars sur son projet d'hydrocarbures de Wressle depuis le redémarrage de la production en août 2021.

La production d'hydrocarbures onshore axée sur le Royaume-Uni, le développement a une participation de 40% dans le développement situé dans les licences PEDL180 et PEDL182 dans le Lincolnshire du Nord sur la marge occidentale du bassin de Humber, en Angleterre. Les actions ont augmenté de 5,2 % à 20,77 pence chacune à Londres lundi en fin de matinée.

Union Jack a déclaré que la production brute du puits Wressle-1 s'élève actuellement à une moyenne limitée de 665 barils de pétrole par jour, l'opérateur continuant à évaluer la réponse du réservoir à l'augmentation des taux de pompage.

L'entreprise a déclaré qu'elle continuait à disposer d'un flux de trésorerie positif couvrant tous les frais généraux et administratifs prévus, les dépenses d'exploitation et les engagements en matière de dépenses d'investissement. Elle a également indiqué qu'elle n'avait pas de dettes et qu'elle restait "hautement génératrice de trésorerie".

"Les recettes nettes de 18 millions USD réalisées à ce jour à partir de Wressle continuent de renforcer le bilan de la société, complétées par des flux de trésorerie supplémentaires provenant du champ pétrolifère de Keddington (55 % [intérêt]). À l'avenir, les mises à jour de la production et des revenus de Wressle seront communiquées sur une base trimestrielle", a déclaré David Bramhill, président exécutif.

"Le puits Wressle-1 a réagi favorablement au nouveau taux de pompage à jet. Les ingénieurs peuvent décider d'augmenter encore ces taux tandis que les performances du puits sont continuellement optimisées pour maximiser les volumes de récupération de pétrole. L'augmentation de 263 % des réserves 2P annoncée récemment a conduit à une revalorisation importante du développement de Wressle et nous attendons avec impatience de pouvoir faire état de nouveaux progrès dans le cadre de notre projet phare".

Par Greg Rosenvinge, reporter principal d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.