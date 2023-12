(Alliance News) - Les actions à Londres ont grimpé mercredi, surpassant leurs homologues européens, après qu'une forte baisse du taux annuel d'inflation au Royaume-Uni ait alimenté les espoirs de réduction des taux d'intérêt l'année prochaine.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 77,65 points, soit 1,0 %, à 7 715,68. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 313,11 points, soit 1,6%, à 19 629,09, et l'AIM All-Share a clôturé en hausse de 6,05 points, soit 0,8%, à 751,44.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 1,1 % à 771,19, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 1,7 % à 17 102,34, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 1,5 % à 14 629,04.

L'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni a diminué plus rapidement que prévu le mois dernier, selon les données de l'Office des statistiques nationales.

L'ONS a déclaré que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,9% par an en novembre, se ralentissant fortement par rapport à l'augmentation de 4,6% enregistrée en octobre. La lecture de l'inflation a été inférieure au consensus du marché cité par FXStreet de 4,4%.

Le récent pic de l'inflation annuelle au Royaume-Uni était de 11,1% en octobre 2022, que l'ONS a estimé être le plus élevé depuis 1981. Le chiffre de novembre est le plus bas depuis septembre 2021.

La semaine dernière, la Banque d'Angleterre a maintenu son taux d'escompte au niveau historiquement élevé de 5,25 %, certains de ses décideurs ayant même voté en faveur d'une nouvelle hausse de 25 points de base.

Selon les prévisions de Trading Economics, les investisseurs tablent désormais sur une baisse des taux de 25 points de base au deuxième trimestre de l'année prochaine, suivie d'une autre au troisième trimestre.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,1 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en baisse de 0,1 %.

La baisse des prix à la production en Allemagne s'est poursuivie en novembre, mais s'est quelque peu ralentie en rythme annuel, selon Destatis.

Annuellement, l'indice des prix à la production de l'Allemagne a chuté de 7,9% en novembre, ralentissant par rapport à une baisse de 11% en octobre. Selon FXStreet, les marchés s'attendaient à une baisse de 7,5%.

En septembre, Destatis a enregistré une baisse de 15 % des prix à la production annuels, ce qui représente la plus forte baisse annuelle depuis le début de la collecte des données en 1949.

La livre était cotée à 1,2673 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi à Londres, en nette baisse par rapport à 1,2734 USD mardi. L'euro s'est établi à 1,0968 USD, en baisse par rapport à 1,0972 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 143,75 yens, en baisse par rapport à 143,88 yens.

Dans le FTSE 100, les constructeurs de maisons ont légèrement augmenté. Barratt Developments a augmenté de 1,3% et Taylor Wimpey de 0,5%. Berkeley Group a augmenté de 0,6 %.

Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont baissé à un rythme plus rapide sur une base annuelle en octobre, selon les données du gouvernement mercredi.

L'Office for National Statistics a déclaré que les prix moyens des logements au Royaume-Uni ont baissé de 1,2 % en octobre par rapport à l'année précédente. Cette baisse a été plus rapide que celle de 0,6 % enregistrée en septembre, qui avait été révisée à la baisse au lieu de 0,1 %.

En Angleterre, le prix moyen des maisons a baissé de 1,4 % par an pour atteindre 306 000 GBP. Au Pays de Galles, il a baissé de 3,0 % pour s'établir à 214 000 livres sterling, tandis qu'en Écosse, il a augmenté de 0,2 % pour s'établir à 191 000 livres sterling.

Shell a clôturé en hausse de 1,5 %, après que sa filiale Shell Offshore Inc a annoncé sa décision finale d'investissement pour Sparta, un projet de développement en eaux profondes dans le golfe du Mexique, qui devrait commencer à produire en 2028.

La major pétrolière basée à Londres détient 51 % de Shell Offshore, tandis qu'Equinor Gulf of Mexico, qui fait partie du groupe Equinor basé à Stavanger, en Norvège, en détient 49 %.

Shell a déclaré que Sparta devrait atteindre une production maximale d'environ 90 000 barils d'équivalent pétrole par jour et que le volume des ressources récupérables découvertes est actuellement estimé à 244 millions de barils d'équivalent pétrole.

Il s'agira du 15e site en eaux profondes de Shell dans le golfe du Mexique et la production devrait commencer en 2028.

Dans le FTSE 250, John Wood Group a progressé de 4,1 %.

Le groupe d'ingénierie et de conseil a annoncé la nomination de remplaçants pour son responsable des ressources humaines et son conseiller général sortant, en engageant Marla Storm et Michael Rasmuson en tant que responsable des ressources humaines et conseiller général du groupe, respectivement.

Marla Storm est l'ancienne directrice des ressources humaines de Balfour Beatty, tandis que Michael Rasmuson est l'ancien vice-président principal, avocat général et responsable de la conformité de Nabors Industries, un fournisseur de technologies pour l'industrie de l'énergie.

Ces nominations font suite au départ à la retraite de Lesley Birse, l'actuelle responsable des ressources humaines de John Wood, et de Martin McIntyre, l'actuel avocat général du groupe et secrétaire général. M. McIntyre restera secrétaire général jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé.

Les changements prendront effet le 2 janvier et les deux personnes seront basées au Texas, aux États-Unis, où elles rendront compte au directeur général Ken Gilmartin.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Petrofac a grimpé de 42 %.

La société d'infrastructure énergétique a annoncé qu'elle avait enregistré des prises de commandes "exceptionnelles" dans les domaines de l'ingénierie et de la construction et des solutions d'actifs, pour un total de 6,8 milliards d'USD en 2023 jusqu'à présent. Elle s'attend à ce que le carnet de commandes atteigne environ 8,0 milliards d'USD d'ici à l'année.

Elle a annoncé la deuxième attribution de contrat dans le cadre de l'accord-cadre de 14 milliards d'USD pour six projets avec TenneT, qui travaille avec Hitachi Energy, la part de Petrofac dans le contrat s'élevant à environ 1,4 milliard d'USD.

Sur l'AIM, Angus Energy a augmenté de 21 %, après que le développeur de pétrole et de gaz onshore axé sur le Royaume-Uni a convenu d'une facilité de crédit de 20 millions de livres sterling avec Trafigura pour refinancer toute sa dette existante, ainsi que pour financer des projets de dépenses d'investissement supplémentaires afin d'augmenter la production du champ de Saltfleetby. Trafigura prévoit une date de clôture au cours du premier mois de 2024.

Le pétrole Brent était coté à 80,44 USD le baril à la clôture des marchés boursiers à Londres mercredi, en hausse par rapport aux 78,81 USD de la fin de journée de mardi.

Les actions à New York étaient en hausse à la clôture des marchés boursiers à Londres, avec le DJIA et l'indice S&P 500 en hausse de 0,1% et le Nasdaq Composite en hausse de 0,3%

L'or était coté à 2 034,50 USD l'once à la clôture des marchés boursiers à Londres mercredi, en baisse par rapport aux 2 039,44 USD de la fin de journée de mardi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de jeudi, Carnival et JPMorgan Indian Investment Trust publient leurs résultats semestriels.

Le calendrier économique prévoit des données sur le produit intérieur brut aux États-Unis.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

